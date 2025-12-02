Антирекорд в небе: стюардесса прогуляла 209 рабочих дней

50-летняя стюардесса Дарья из Санкт-Петербурга, работающая в авиакомпании "Россия", неожиданно попала в сводки новостей из-за достижения необычного антирекорда, сообщает EADaily.

В 2025 году она прогуляла 209 рабочих дней из 247, что вызвало много обсуждений. Подробности этой ситуации стали известны благодаря телеграм-каналу MASH.

Причины отсутствия

Причины, по которым Дарья отсутствовала на работе, оказались достаточно разнообразными. Женщина сталкивалась с различными трудностями — от больничных и отпусков до неприятных случаев с коллегами, что в конечном итоге привело к эмоциональной нестабильности.

Карьера бортпроводницы

Интересно, что 26 лет назад Дарья случайно оказалась в роли бортпроводницы, после того как ранее работала уборщицей. Однако последние годы, судя по ее отсутствию на работе, выдались непростыми. За последние четыре года она прогуляла внушительное количество рабочих смен — 700 из 990.

Обнаруженная "серая" схема

С начала 2025 года Дарья ловко маневрировала между больничными, выходя на работу лишь на несколько дней, после чего снова уходила на лечение. Однако служба безопасности авиакомпании "Россия", вскоре выявила эту "серую" схему, и теперь решает вопрос о возможном увольнении стюардессы с большим стажем.