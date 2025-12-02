Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антирекорд в небе: стюардесса прогуляла 209 рабочих дней

Экономика

50-летняя стюардесса Дарья из Санкт-Петербурга, работающая в авиакомпании "Россия", неожиданно попала в сводки новостей из-за достижения необычного антирекорда, сообщает EADaily.

Самолёт
Фото: commons.wikimedia.org by 衛兵隊衛士, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Самолёт

В 2025 году она прогуляла 209 рабочих дней из 247, что вызвало много обсуждений. Подробности этой ситуации стали известны благодаря телеграм-каналу MASH.

Причины отсутствия

Причины, по которым Дарья отсутствовала на работе, оказались достаточно разнообразными. Женщина сталкивалась с различными трудностями — от больничных и отпусков до неприятных случаев с коллегами, что в конечном итоге привело к эмоциональной нестабильности.

Карьера бортпроводницы

Интересно, что 26 лет назад Дарья случайно оказалась в роли бортпроводницы, после того как ранее работала уборщицей. Однако последние годы, судя по ее отсутствию на работе, выдались непростыми. За последние четыре года она прогуляла внушительное количество рабочих смен — 700 из 990.

Обнаруженная "серая" схема

С начала 2025 года Дарья ловко маневрировала между больничными, выходя на работу лишь на несколько дней, после чего снова уходила на лечение. Однако служба безопасности авиакомпании "Россия", вскоре выявила эту "серую" схему, и теперь решает вопрос о возможном увольнении стюардессы с большим стажем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
