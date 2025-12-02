Удар по нефти: как дроны ВСУ оставили западные компании без $800 миллионов

Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний

Атака украинских сил на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несёт серьёзные риски для западных нефтяных компаний, доминирующих в крупнейших казахстанских проектах, пишет EADaily.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Потеря прибыли

Простой КТК в течение двух месяцев обернётся для них потерей прибыли, превышающей 800 миллионов долларов. Эксперты полагают, что перенаправление нефтяных потоков будет затруднено.

Удар дронов ВСУ пришелся по морскому терминалу КТК, через который проходит экспорт 80% казахстанской нефти. В результате атаки одно из выносных причальных устройств (ВПУ) было повреждено, что сократило количество рабочих ВПУ до одного (ещё одно находится на ремонте). Ожидается, что новые ВПУ, заказанные в ОАЭ, будут поставлены в декабре, что позволит возобновить полноценную работу терминала.

Влияние на экспорт Казахстана

В 2024 году через КТК было отгружено 63 миллиона тонн нефти, из которых 54 миллиона тонн приходились на проекты Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Работа с одним ВПУ позволит переваливать около 3,5 млн тонн нефти в месяц, что значительно ниже среднемесячных 5,2 млн тонн, достигнутых при двух рабочих ВПУ. Простой может привести к недопоставке около 3,5 млн тонн нефти, или более 25 млн баррелей.

Альтернативные маршруты, такие как трубопровод "Дружба", транскаспийский маршрут и поставки в Китай, имеют ограниченную пропускную способность. Железнодорожные перевозки также не смогут компенсировать объёмы морской отгрузки. В итоге, альтернативные пути смогут принять не более 1 млн тонн нефти за два месяца, что приведет к потере экспортного потока.

Снижение налоговых поступлений

Потери западных нефтегигантов, прежде всего Chevron, составят основную часть недополученной прибыли. Снижение доходов также отразится на налоговых поступлениях в бюджет Казахстана. В краткосрочной перспективе снижение экспорта позволит Казахстану соблюдать квоты ОПЕК+. Восстановление поставок до прежнего уровня ожидается к февралю, если ситуация в Черном море не осложнится.