Чужие долги снова становятся общими — новая надбавка способна поднять тарифы на 2–5%

Без экономических стимулов оплаты долги за свет продолжат расти — эксперты рынка

Жителям России могут увеличить тарифы на электроэнергию — власти рассматривают введение специальной надбавки, аналогичной механизму, который уже действует на Дальнем Востоке. Инициатива связана с хроническими проблемами энергосбыта на Северном Кавказе, где задолженность за электричество и масштаб хищений остаются рекордными.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

Долги, которые тянутся десятилетиями

Проблема неплатежей за электроэнергию в регионах Северного Кавказа существует не первый год. По данным энергетических компаний, уровень несанкционированного потребления света в республиках Ингушетия и Дагестан достигает 47-54%.

На долю северокавказских предприятий приходится почти 90% всей задолженности перед общероссийским энергорынком - это порядка 64 миллиардов рублей.

"Причина неоплаты даже не в менталитете, а в сложившейся практике. Если ты не платишь и тебя не отключают, то какой смысл платить? Твой сосед не платит, и ты тоже перестаешь платить", — пояснял ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По данным "Интерфакса", в 2025 году у компании "Россети Северный Кавказ" появились "непредвиденные обстоятельства", приведшие к ущербу более чем на 4,6 млрд рублей.

Как может измениться тариф

В правительстве обсуждается схема, при которой убытки северокавказских энергокомпаний будут частично компенсироваться за счёт других регионов страны. Речь идёт о введении специальной надбавки - аналогичной той, что уже применяется в Дальневосточном федеральном округе для выравнивания тарифов.

По сути, это форма перекрёстного субсидирования, когда жители регионов с устойчивой платёжной дисциплиной оплачивают часть потерь энергосбыта в проблемных зонах.

"Такой механизм призван снизить нагрузку на население Северного Кавказа и стабилизировать работу энергосистемы, однако его реализация приведёт к росту тарифов для других субъектов", — отмечают источники издания.

Почему на Кавказе не платят за свет

Эксперты называют целый комплекс причин: от социальных и инфраструктурных до организационных.

1. Отсутствие контроля и кумовство

На Северном Кавказе случаи самовольного подключения к электросетям встречаются повсеместно. Из-за сильных родственных связей специалисты энергетических служб нередко избегают отключений за долги, если в населённом пункте проживают их родственники.

2. Самострои и хищения

Множество домов подключено к сетям нелегально. Найти место незаконного подключения сложно: проверка требует времени и согласований, а счётчик продолжает "мотать" электричество.

3. Социальное неравенство

Во многих регионах складывается парадоксальная ситуация: пенсионеры и малоимущие граждане исправно платят за коммунальные услуги, тогда как обеспеченные жители уклоняются от платежей.

4. Историческая безнаказанность

Ещё в 2012 году полпред президента Александр Хлопонин называл ситуацию "катастрофической": тогда общие долги за электроэнергию превышали 10 млрд рублей, за газ — 57,7 млрд. В 2019 году глава Минкавказа Сергей Чеботаев и вице-премьер Виталий Мутко повторили те же оценки, сообщив о долгах уже свыше 120 млрд рублей.

За шесть лет ситуация почти не изменилась — задолженность продолжает расти.

Сравнение: действующие и возможные тарифные механизмы

Механизм Где применяется Суть Последствия Дальневосточная надбавка ДФО Повышение тарифов в других регионах ради снижения цен на Дальнем Востоке Рост платежей для остальной страны Возможная "кавказская надбавка" вся Россия Компенсация долгов энергосбыта Северного Кавказа Повышение тарифов на 2-5% в ряде регионов Базовый тариф без субсидий вся Россия Оплата по реальной себестоимости электроэнергии Сильный рост тарифов для Кавказа, социальное напряжение

Плюсы и минусы идеи перекрёстного субсидирования

Плюсы:

позволяет временно стабилизировать энергосбыт и избежать коллапса сетей в проблемных регионах;

снижает риск полного отключения света для населения Северного Кавказа;

помогает компаниям покрывать операционные убытки.

Минусы:

повышает нагрузку на потребителей в других регионах России;

не решает системных проблем — хищений и неэффективного администрирования;

формирует чувство безответственности у неплательщиков.

Советы шаг за шагом: как снизить нагрузку на энергосистему

Ужесточить контроль за потреблением. Развивать систему "умных" счётчиков, которые автоматически фиксируют потери и хищения. Повысить персональную ответственность. Применять точечные меры воздействия к неплательщикам, включая судебное взыскание и арест имущества. Модернизировать сети. Обновление оборудования снизит потери и улучшит прозрачность учета. Создать стимулы для регионов. Вводить бонусы для компаний, добившихся снижения задолженности. Повысить финансовую грамотность. Включить программы энергосбережения и обучения оплате коммунальных услуг для населения.

"Пока не будут созданы реальные экономические стимулы платить, долги будут расти, а тарифы — повышаться", — отмечают эксперты рынка.

Возможные последствия для россиян

Если схема будет утверждена, тарифы на электроэнергию могут вырасти на 2-5% уже в 2026 году, в зависимости от региона. Окончательное решение примут после анализа финансового состояния энергокомпаний.

Однако эксперты предупреждают: временное перекладывание расходов на другие субъекты не решает корневых проблем. Без системного контроля, реформы энергосбыта и ужесточения санкций за хищения ситуация может повториться.

Популярные вопросы о тарифах и долгах за электроэнергию

Почему долги на Кавказе такие большие?

Из-за неэффективного контроля, самовольных подключений и отсутствия санкций за неуплату.

Действительно ли тарифы повысят по всей стране?

Пока рассматривается как вариант. Решение будет зависеть от итоговой оценки финансовых рисков.

Как это отразится на обычных гражданах?

Рост платежей может быть незначительным — в пределах нескольких процентов, но общий объём компенсации составит десятки миллиардов рублей.

Можно ли избежать роста тарифов?

Только если правительство найдёт другие источники покрытия убытков — например, субсидии из бюджета или госпрограммы энергомодернизации.