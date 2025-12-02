Чужие долги снова становятся общими — новая надбавка способна поднять тарифы на 2–5%

Жителям России могут увеличить тарифы на электроэнергию — власти рассматривают введение специальной надбавки, аналогичной механизму, который уже действует на Дальнем Востоке. Инициатива связана с хроническими проблемами энергосбыта на Северном Кавказе, где задолженность за электричество и масштаб хищений остаются рекордными.
Проблема неплатежей за электроэнергию в регионах Северного Кавказа существует не первый год. По данным энергетических компаний, уровень несанкционированного потребления света в республиках Ингушетия и Дагестан достигает 47-54%.
На долю северокавказских предприятий приходится почти 90% всей задолженности перед общероссийским энергорынком - это порядка 64 миллиардов рублей.
"Причина неоплаты даже не в менталитете, а в сложившейся практике. Если ты не платишь и тебя не отключают, то какой смысл платить? Твой сосед не платит, и ты тоже перестаешь платить", — пояснял ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По данным "Интерфакса", в 2025 году у компании "Россети Северный Кавказ" появились "непредвиденные обстоятельства", приведшие к ущербу более чем на 4,6 млрд рублей.
В правительстве обсуждается схема, при которой убытки северокавказских энергокомпаний будут частично компенсироваться за счёт других регионов страны. Речь идёт о введении специальной надбавки - аналогичной той, что уже применяется в Дальневосточном федеральном округе для выравнивания тарифов.
По сути, это форма перекрёстного субсидирования, когда жители регионов с устойчивой платёжной дисциплиной оплачивают часть потерь энергосбыта в проблемных зонах.
"Такой механизм призван снизить нагрузку на население Северного Кавказа и стабилизировать работу энергосистемы, однако его реализация приведёт к росту тарифов для других субъектов", — отмечают источники издания.
Эксперты называют целый комплекс причин: от социальных и инфраструктурных до организационных.
На Северном Кавказе случаи самовольного подключения к электросетям встречаются повсеместно. Из-за сильных родственных связей специалисты энергетических служб нередко избегают отключений за долги, если в населённом пункте проживают их родственники.
Множество домов подключено к сетям нелегально. Найти место незаконного подключения сложно: проверка требует времени и согласований, а счётчик продолжает "мотать" электричество.
Во многих регионах складывается парадоксальная ситуация: пенсионеры и малоимущие граждане исправно платят за коммунальные услуги, тогда как обеспеченные жители уклоняются от платежей.
Ещё в 2012 году полпред президента Александр Хлопонин называл ситуацию "катастрофической": тогда общие долги за электроэнергию превышали 10 млрд рублей, за газ — 57,7 млрд. В 2019 году глава Минкавказа Сергей Чеботаев и вице-премьер Виталий Мутко повторили те же оценки, сообщив о долгах уже свыше 120 млрд рублей.
За шесть лет ситуация почти не изменилась — задолженность продолжает расти.
|Механизм
|Где применяется
|Суть
|Последствия
|Дальневосточная надбавка
|ДФО
|Повышение тарифов в других регионах ради снижения цен на Дальнем Востоке
|Рост платежей для остальной страны
|Возможная "кавказская надбавка"
|вся Россия
|Компенсация долгов энергосбыта Северного Кавказа
|Повышение тарифов на 2-5% в ряде регионов
|Базовый тариф без субсидий
|вся Россия
|Оплата по реальной себестоимости электроэнергии
|Сильный рост тарифов для Кавказа, социальное напряжение
Плюсы:
позволяет временно стабилизировать энергосбыт и избежать коллапса сетей в проблемных регионах;
снижает риск полного отключения света для населения Северного Кавказа;
помогает компаниям покрывать операционные убытки.
Минусы:
повышает нагрузку на потребителей в других регионах России;
не решает системных проблем — хищений и неэффективного администрирования;
формирует чувство безответственности у неплательщиков.
Ужесточить контроль за потреблением. Развивать систему "умных" счётчиков, которые автоматически фиксируют потери и хищения.
Повысить персональную ответственность. Применять точечные меры воздействия к неплательщикам, включая судебное взыскание и арест имущества.
Модернизировать сети. Обновление оборудования снизит потери и улучшит прозрачность учета.
Создать стимулы для регионов. Вводить бонусы для компаний, добившихся снижения задолженности.
Повысить финансовую грамотность. Включить программы энергосбережения и обучения оплате коммунальных услуг для населения.
"Пока не будут созданы реальные экономические стимулы платить, долги будут расти, а тарифы — повышаться", — отмечают эксперты рынка.
Если схема будет утверждена, тарифы на электроэнергию могут вырасти на 2-5% уже в 2026 году, в зависимости от региона. Окончательное решение примут после анализа финансового состояния энергокомпаний.
Однако эксперты предупреждают: временное перекладывание расходов на другие субъекты не решает корневых проблем. Без системного контроля, реформы энергосбыта и ужесточения санкций за хищения ситуация может повториться.
Из-за неэффективного контроля, самовольных подключений и отсутствия санкций за неуплату.
Пока рассматривается как вариант. Решение будет зависеть от итоговой оценки финансовых рисков.
Рост платежей может быть незначительным — в пределах нескольких процентов, но общий объём компенсации составит десятки миллиардов рублей.
Только если правительство найдёт другие источники покрытия убытков — например, субсидии из бюджета или госпрограммы энергомодернизации.
