Китайский фактор: как туризм изменит экономику России

Привлечение туристов из Китая будет способствовать росту доходов России — Салаева

В 2024 году Россию посетило около двух миллионов китайских туристов, и есть шансы, что эта цифра вырастет до трёх миллионов. Это неплохой показатель, но он всё равно составляет лишь небольшую долю от общего туроборота Китая.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Китайские туристы

Проблемы с локациями: куда едут туристы

Россия теоретически могла бы стать туристическим раем для обычного китайца, который живёт в городских джунглях. Однако до пандемии китайцы в основном посещали Москву, Санкт-Петербург и ближние к Китаю регионы, такие как Амурская область и Приморье, из-за недостатка туристической инфраструктуры. Сейчас этот список сократился.

Гендиректор компании "Транс-Шоу Тур", председатель Совета директоров компании China Travel Сергей Назаров отмечает, что наиболее востребованные регионы среди китайских туристов теперь — это Байкал, Хабаровск и Благовещенск, то есть им нужен выход в нетронутую природу. Интерес к Москве и Санкт-Петербургу снизился, так как гости из Поднебесной стали более осторожными и ставят безопасность на первое место.

Специфика организации туризма

При организации путешествий до пандемии китайцы пользовались замкнутой схемой, где полностью управляли своими поездками китайские турфирмы. Однако во время пандемии эта схема рухнула, и многие компании закрылись.

Сейчас, по словам Назарова, в России появилось множество китайских туристических компаний, что может дать новый импульс для восстановления этой схемы. Китайские компании лучше знают свою аудиторию, умеют составлять под неё программы и планировать бюджет.

Экономические выгоды России

По словам члена комитета по туризму Госдумы Аллы Салаевой, опора на китайских туристов приведёт к увеличению денежных поступлений в страну, а также будет способствовать развитию инфраструктуры, гостиничного бизнеса и сектора услуг. Но депутатам придется проделать большую работу, чтобы убедиться, что миллиарды долларов, которые приносит туризм, идут в российскую, а не в китайскую экономику, сообщает "Взгляд".