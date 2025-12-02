Бизнес на грани: как геополитика разрушает доверие

Сами создали трудности для себя — Шохин о покинувших Россию компаниях

Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подчёркивает, что успех иностранных инвестиций в российскую экономику и российских капиталовложений за границей зависит от уровня доверия между предпринимателями и государством.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключ в замке

Роль доверия в условиях неопределённости

Шохин отметил в интервью, что бизнес строится на доверии, это его фундамент. Однако такая нестабильная обстановка, как геополитические изменения, подорвали доверие к ряду финансовых структур. Многие компании и государства теперь сомневаются в надёжности своих инвестиций, что стало серьёзной проверкой для существующих доверительных отношений.

Условия для новых и вернувшихся инвесторов

После 2022 года некоторые транснациональные корпорации решили покинуть российский рынок, в то время как другие усилили свое присутствие или пришли впервые. Шохин акцентирует внимание на необходимости создания ясных правил для возвращения инвесторов. Он отмечает, что к новым компаниям, пришедшим в Россию после 2022 года, изначально должно быть доверие, с унифицированными правилами без дискриминации, пишет URA.RU.

Дифференцированный подход к ушедшим компаниям

Что касается компаний, которые покинули Россию, Шохин предлагает дифференцированный подход. Те компании, которые ушли корректно, могут рассчитывать на равные условия для возвращения. Однако корпорации, покинувшие рынок некорректно, сами создали трудности для себя. По словам Шохина, они и сами не заинтересованы в возвращении.