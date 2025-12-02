Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Египет вошел в лучшие направления для Нового года, сообщила турэксперт Абакумова
Больная онкологией Симоньян впервые появилась на экране ТВ в парике
Средний вес багажа россиян вырос до 13 килограммов — исследование Купибилет
Вот эта быстрая и вкусная намазка на тосты заменит скучные перекусы — Shape
Изменения цвета и формы ногтей назвали сигналами нарушений здоровья — VWoman
Запрет сделок с недвижимостью для пенсионеров не рассматривается — депутат Кошелев
Хвойная мульча снижает пересыхание грунта и подавляет сорняки — Malatec
Влияние тёплой зимы на риск скачков сахара описал медик Анас Альфарадж
Упражнение кошка-корова улучшает подвижность позвоночника

Бизнес на грани: как геополитика разрушает доверие

Сами создали трудности для себя — Шохин о покинувших Россию компаниях
Экономика

Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подчёркивает, что успех иностранных инвестиций в российскую экономику и российских капиталовложений за границей зависит от уровня доверия между предпринимателями и государством. 

Ключ в замке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключ в замке

Роль доверия в условиях неопределённости

Шохин отметил в интервью, что бизнес строится на доверии, это его фундамент. Однако такая нестабильная обстановка, как геополитические изменения, подорвали доверие к ряду финансовых структур. Многие компании и государства теперь сомневаются в надёжности своих инвестиций, что стало серьёзной проверкой для существующих доверительных отношений.

Условия для новых и вернувшихся инвесторов

После 2022 года некоторые транснациональные корпорации решили покинуть российский рынок, в то время как другие усилили свое присутствие или пришли впервые. Шохин акцентирует внимание на необходимости создания ясных правил для возвращения инвесторов. Он отмечает, что к новым компаниям, пришедшим в Россию после 2022 года, изначально должно быть доверие, с унифицированными правилами без дискриминации, пишет URA.RU.

Дифференцированный подход к ушедшим компаниям

Что касается компаний, которые покинули Россию, Шохин предлагает дифференцированный подход. Те компании, которые ушли корректно, могут рассчитывать на равные условия для возвращения. Однако корпорации, покинувшие рынок некорректно, сами создали трудности для себя. По словам Шохина, они и сами не заинтересованы в возвращении.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
