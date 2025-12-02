Доллар посыпался под тяжестью событий: геополитика включила механизм обвала, который уже не остановить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Геополитика стала главным фактором падения доллара, заявил экономист Николаев
Экономика

Резкое ослабление доллара вновь привлекло внимание к факторам, которые традиционно влияют на динамику мировых валют, и на этот раз ключевая роль оказалась у внешнеполитических процессов.

Деньги
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Об этом сообщает издание MoneyTimes, приводя комментарий доктора экономических наук Игоря Николаева, который рассматривает геополитику как основной драйвер текущего движения курса.

Геополитическая составляющая валютной динамики

Николаев подчёркивает, что влияние внешнеполитических решений на курс валют трудно переоценить. Он напомнил, что именно международная напряжённость формирует ожидания участников рынка, зачастую сильнее, чем макроэкономические показатели.

"Все-таки геополитика одна из важнейших причин курса валют. Есть надежда, что будет определенная разрядка, и это, конечно, один из факторов", — подчеркнул экономист.

Эти слова отражают подход, при котором курсы валют рассматриваются как реакция на политическую неопределённость.

Специалист связывает падение доллара с общим изменением глобального фона. По его словам, рынки закладывают в стоимость активов даже малейшие сигналы возможных перемен, и в периоды обострения геополитики это приводит к перераспределению капитала. Так проявляется эффект, когда валюта, ранее считавшаяся стабильной, начинает терять свои позиции из-за ожиданий, которые формируются за пределами экономической логики.

Снижение спроса на доллар в международных расчётах

Эксперт рассматривает и долгосрочные тенденции, связанные с изменением структуры международных расчётов. Он напоминает, что переход стран к использованию национальных валют снижает потребность в долларах, что оказывает дополнительное давление на его курс. По оценке Николаева, это не краткосрочное явление, а формирующийся устойчивый процесс, влияющий на валютный рынок всё заметнее.

В своем комментарии он объяснил механизм, который стоит за этим изменением.

"У нас расчеты сейчас со многими государствами, в том числе и с ведущими нашими партнерами, происходят в национальных валютах. Это значит, что спрос на валюту значительным образом снижается и снижается, если взаиморасчеты происходят в национальных валютах. Это тоже один из ведущих факторов, благодаря которому рубль демонстрирует свое укрепление. Поэтому это уже определенная тенденция", — отметил специалист.

Он подчеркивает, что ослабление доллара связано не только с внешними потрясениями, но и с глобальным перераспределением валютных потоков.

Решающая роль политической неопределённости

Несмотря на совокупность факторов, Николаев уверен, что именно геополитика стала главным катализатором текущего обвала доллара. Он объясняет это тем, что напряжённость в международных отношениях способна одномоментно изменить ожидания игроков и перевесить влияние экономических индикаторов. Поэтому, по его мнению, даже устойчивые валюты оказываются уязвимыми, когда политические риски выходят на первый план.

Эксперт отмечает, что подобные периоды характеризуются высокой волатильностью. Рыночные реакции становятся быстротечными, и инвесторы чаще принимают решения в пользу активов, которые воспринимаются как менее подверженные политическому давлению. Так формируется цепочка последствий, в которой ключевым звеном остаётся геополитическая неопределённость.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
