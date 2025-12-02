Тревожный звонок для экономики Германии? Доля частичной занятости достигла исторических максимумов

Исследования показывают, что в ФРГ продолжается тенденция к увеличению частичной занятости.
По мнению эксперта Института исследований рынка труда и профессиональной деятельности (IAB) Энцо Вебера, на немецком рынке труда наблюдается рост доли подработки и неполной занятости. Согласно данным IAB в Нюрнберге, в третьем квартале текущего года количество работников, занятых неполный рабочий день, выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 16,96 миллиона человек. В то же время занятость на полный рабочий день, наоборот, снизилась на 0,7% и составила 25,37 миллиона человек.
Доля неполной занятости в общем объёме трудоустройства достигла рекордного для третьего квартала значения в 40,1%. Этот уровень был зафиксирован и во втором квартале 2025 года.
Одной из причин подобной тенденции эксперты IAB называют увеличение числа работающих неполный рабочий день в семьях, где необходимо сочетать профессиональную деятельность с уходом за детьми или другими членами семьи, пишет Rheinische Post.
