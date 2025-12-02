Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от курения уменьшает траты и нагрузку на природу, заявил эколог Менжерицкий
Чиа-пудинг улучшает уровень холестерина у взрослых — кардиологи
Плотный снег ломает побеги древесных пионов — Mein Schoener Garten
Влажная уборка не подходит для кожи, древесины и электроники
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Лариса Долина находится в загородном доме в посёлке Славино
Развод Самойловой и Джигана основан на реальных событиях — уверена Калашникова
Определить прослушку телефона сегодня невозможно — киберэксперт Артимович
Подкормка монстеры каждые 15 дней улучшает рост растения — Malatec

Тревожный звонок для экономики Германии? Доля частичной занятости достигла исторических максимумов

В Германии растёт число работников с неполной занятостью — IAB
Экономика

Исследования показывают, что в ФРГ продолжается тенденция к увеличению частичной занятости. 

Курьер
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Курьер

Доля работников с неполной занятостью

По мнению эксперта Института исследований рынка труда и профессиональной деятельности (IAB) Энцо Вебера, на немецком рынке труда наблюдается рост доли подработки и неполной занятости. Согласно данным IAB в Нюрнберге, в третьем квартале текущего года количество работников, занятых неполный рабочий день, выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 16,96 миллиона человек. В то же время занятость на полный рабочий день, наоборот, снизилась на 0,7% и составила 25,37 миллиона человек.

Доля неполной занятости в общем объёме трудоустройства достигла рекордного для третьего квартала значения в 40,1%. Этот уровень был зафиксирован и во втором квартале 2025 года.

Причины подобной тенденции

Одной из причин подобной тенденции эксперты IAB называют увеличение числа работающих неполный рабочий день в семьях, где необходимо сочетать профессиональную деятельность с уходом за детьми или другими членами семьи, пишет Rheinische Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
Отказ от курения уменьшает траты и нагрузку на природу, заявил эколог Менжерицкий
Чиа-пудинг улучшает уровень холестерина у взрослых — кардиологи
Плотный снег ломает побеги древесных пионов — Mein Schoener Garten
Влажная уборка не подходит для кожи, древесины и электроники
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Лариса Долина находится в загородном доме в посёлке Славино
Развод Самойловой и Джигана основан на реальных событиях — уверена Калашникова
Определить прослушку телефона сегодня невозможно — киберэксперт Артимович
Подкормка монстеры каждые 15 дней улучшает рост растения — Malatec
Китай разрабатывает уникальный вертолет для ударов над морем — MWM
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.