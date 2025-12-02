Квоты работают: как идёт промысел иваси и скумбрии у берегов Японии

Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО

В течение последней недели российские рыболовецкие суда продемонстрировали отличные результаты по добыче сардины-иваси и скумбрии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скумбрия и сардины с лимоном

Согласно информации, предоставленной Тихоокеанским филиалом ВНИРО, общий объём вылова этих видов рыб составил 1,6 тыс. тонн сардин и 2,5 тыс. тонн скумбрии. К началу декабря общий объём добычи достиг почти 60 тыс. тонн.

Детали промысла

На протяжении недели пять российских судов продолжали активно заниматься промыслом дальневосточной сардины и скумбрии. Рыболовство осуществлялось в японских водах на основании квот, установленных межправительственными договорённостями. Флот вёл работу в районе, прилегающем к префектуре Иваки.

Объёмы вылова

Эффективность добычи сардины-иваси составила в среднем 63,3 тонны на судно в сутки, общий недельный улов достиг 1583 тонн. Что касается скумбрии, средний суточный показатель вылова составил 71,2 тонны, а общий улов за неделю достиг 2492 тонны.

Итоги промысла

Fishnews сообщает, что по данным на 30 ноября общий объём вылова сардины составил 53866 тонн, а скумбрии — 6033 тонны. Стоит отметить, что промысел сайры был завершён 7 ноября с общим объёмом добычи в 725 тонн.