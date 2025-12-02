Новогодняя магия без роста цен: стоимость живых ёлок на российских рынках не увеличилась

Цены на живые русские и удмуртские ёлки остались на уровне прошлого года

Стоимость живых русских и удмуртских ёлок не претерпела изменений в сравнении с прошлым годом.

Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain ветви ели в снегу

Рыночные данные подтверждают, что расценки на оба типа деревьев остались на уровне 2024 года, а спрос свидетельствует о высокой вероятности полной распродажи всех заготовленных экземпляров к новогодним праздникам, сообщает "Постньюс".

Причины популярности

Востребованность русских и удмуртских ёлок объясняется их привлекательным внешним видом, продолжительным сроком службы и приятным ароматом. Продавцы отмечают, что русские ели отличаются прочностью, густой хвоей насыщенного тёмного цвета, в то время как удмуртские характеризуются большей элегантностью, тонкими иголками и стойким запахом хвои.

Импорт ёлок сокращается

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года Россия планирует уменьшить импорт живых ёлок на треть. Основными поставщиками выступают Польша, Белоруссия, Казахстан и Германия. При этом деревья, выращенные в России, занимают около 70% внутреннего рынка.