Новогодняя магия без роста цен: стоимость живых ёлок на российских рынках не увеличилась

Стоимость живых русских и удмуртских ёлок не претерпела изменений в сравнении с прошлым годом.
Рыночные данные подтверждают, что расценки на оба типа деревьев остались на уровне 2024 года, а спрос свидетельствует о высокой вероятности полной распродажи всех заготовленных экземпляров к новогодним праздникам, сообщает "Постньюс".
Востребованность русских и удмуртских ёлок объясняется их привлекательным внешним видом, продолжительным сроком службы и приятным ароматом. Продавцы отмечают, что русские ели отличаются прочностью, густой хвоей насыщенного тёмного цвета, в то время как удмуртские характеризуются большей элегантностью, тонкими иголками и стойким запахом хвои.
Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года Россия планирует уменьшить импорт живых ёлок на треть. Основными поставщиками выступают Польша, Белоруссия, Казахстан и Германия. При этом деревья, выращенные в России, занимают около 70% внутреннего рынка.
