Перегретый рынок жилья поставили на паузу: почему ипотечный стоп — не катастрофа, а шанс

Прекращение выдачи ипотек на вторичное жилье охладит рынок — экономист Колташов

Приостановка выдачи ипотеки на вторичное жилье поможет стабилизировать перегретый рынок недвижимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова сообщили, что рыночная ипотека в России в ближайшее время останется дорогим и малодоступным продуктом, а выдачи кредитов на вторичное жилье фактически остановились.

Колташов отметил, что фактическая остановка ипотечного кредитования на вторичном рынке может сыграть позитивную роль, поскольку цены на жилье остаются неоправданно высокими. По его словам, длительная пауза в выдаче кредитов вынудит продавцов снизить цены и приведет рынок в более сбалансированное состояние.

"Рынок оказался чрезвычайно перегрет. Если банки перестанут выдавать кредиты на покупку вторичного жилья, цены начнут снижаться, и рынок начнет нормализовываться. Это положительный процесс, потому что он приведет к более устойчивому развитию экономики", — пояснил экономист.

Он добавил, что банки неохотно работают с вторичкой из-за участившихся случаев мошенничества при сделках и нежелания страховых компаний брать на себя риски. По мнению Колташова, охлаждение рынка неизбежно, но именно оно позволит избежать кризиса и восстановить баланс между спросом и предложением.

"Вторичный рынок должен пережить период охлаждения, иначе он продолжит разгонять цены и тормозить развитие. Продавцы должны понимать, что завышенные ожидания больше не соответствуют реальности. Сейчас важно дать рынку возможность остыть и вернуться к адекватным ценам", — подчеркнул экономист.

Он также отметил, что в текущих условиях оптимальным решением для граждан становится накопление средств на жилье. По словам экономиста, при высоких ставках выгоднее формировать сбережения и ждать стабилизации цен, чем брать дорогостоящие кредиты.