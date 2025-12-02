Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рискованные миллиарды: почему ЕЦБ не решился на передачу российских средств Украине

ЕЦБ нашел формальный повод не передавать активы РФ Украине — экономист Лежава
Экономика

Европейский центральный банк (ЕЦБ) использовал формальный повод, чтобы не участвовать в передаче Украине российских активов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Центы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Центы

Ранее издание Financial Times сообщило, что ЕЦБ отказался поддержать выплату Украине €140 млрд под залог российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.

По словам Лежавы, Европейский центральный банк фактически дистанцировался от инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, сославшись на формальные ограничения. Он подчеркнул, что таким образом регулятор стремился избежать прямого вовлечения в процесс, сопряженный с серьезными правовыми и финансовыми рисками.

"ЕЦБ заявил, что подобные действия означали бы монетарное финансирование, то есть прямое покрытие дефицита бюджета, что запрещено договорами ЕС. Этот формальный аргумент был использован как основание для отказа от участия в механизме. На самом деле речь идет о попытке легализовать уже изъятые российские средства", — пояснил экономист.

Лежава отметил, что в Европе хорошо осознают риски возможного использования российских активов, поскольку Россия в ответ может инициировать судебные процессы и добиться ареста европейского имущества за рубежом. По его словам, заявления о возвращении замороженных российских средств не отражают действительности и делаются лишь для сохранения видимости соблюдения обязательств.

"Европейские страны пытаются придать своим действиям видимость законности, чтобы оправдать использование уже потраченных средств. Однако предупреждение Бисмарка о том, что русские всегда приходят за своими деньгами, остается актуальным и сегодня. Попытки удержать эти средства и избежать последствий вряд ли окажутся успешными", — заключил экономист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
