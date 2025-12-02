Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Установлена связь легенды Вулпита с фольклором — историк Мадей
Риз Уизерспун написала роман про русского олигарха
Певица Слава стала жертвой интернет-аферистов
Игровые приставки помогают занять детей в путешествии — туристы
Планка укрепила мышцы и снизила риск падений после 50 лет — Бауэрс
ЕЦБ нашел формальный повод не передавать активы РФ Украине — экономист Лежава
Спутник Sentinel-2 зафиксировал изменения кольцевых пород структуры Ришат
Городские еноты стали смелее и терпимее к человеку — fanpage
Умные зарядные блоки улучшили восстановление батарей зимой пишет PoweringAutos

Китайские мегафермы: как Поднебесная покорила мировой рынок угря

Эти технологии позволяют Китаю доминировать на мировом рынке угря — CPG
Экономика

Разведение угря представляет собой один из самых эксклюзивных и капиталоемких сегментов аквакультуры. Согласно информации ФАО, более 70% от всего объема угря, выращиваемого на фермах по всему миру, производится в Китае. 

угорь
Фото: commons.wikimedia.org by Oleksandr (Alex) Zakletsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
угорь

За этими данными скрываются масштабные фермы, напоминающие подводные мегаполисы, с усовершенствованными системами фильтрации и контроля.

Угорь как ценный ресурс

В странах Азии угорь приносит миллиардные прибыли, а в Японии его стоимость может превосходить цену элитного тунца. Китай занимает лидирующую позицию в комплексном процессе массового выращивания угря, разработав специализированные технологии, обеспечивающие успешное культивирование этой рыбы.

Сложности размножения

Угорь, в частности, не воспроизводится в искусственных условиях в промышленных масштабах, поэтому необходимо отлавливать личинки в естественной среде, что делает данный процесс сложным и регулируемым. Стоимость килограмма японского угря может достигать 1000 долларов из-за значительного спроса и ограниченного предложения.

Китайские мегафермы: подводные индустриальные комплексы

Китайские мегафермы функционируют подобно крупным производственным предприятиям, организуя процессы разведения угря на индустриальной основе. Это позволяет стране оставаться ключевым участником на мировом рынке, где технологии и масштаб производства играют решающую роль.

Перспективы мирового рынка угря

Успешное решение наукой проблемы размножения угря в неволе может привести к серьёзным изменениям в геополитике аквакультуры. Однако до тех пор Китай будет оставаться безоговорочным лидером в этой области, сообщает CPG.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Авто
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Последние материалы
Первая жена Джорджа Клуни обрела счастье с Джоном Слэттери
Тарантино задумал снять анимационный приквел к "Убить Билла"
Правильный уход за кожей головы снижает риск выпадения волос — The Telegraph
Отказ от бананов снижает уровень калия и магния в организме — диетологи
Россия готова к возможной агрессии со стороны Европы — депутат Колесник
Рубль усилился из-за падения импорта в текущем году — Андрей Костин
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Игорь Николаев заявил, что ему пришлось взыскать с Собчак 150 тысяч рублей
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.