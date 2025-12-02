Китайские мегафермы: как Поднебесная покорила мировой рынок угря

Эти технологии позволяют Китаю доминировать на мировом рынке угря — CPG

Разведение угря представляет собой один из самых эксклюзивных и капиталоемких сегментов аквакультуры. Согласно информации ФАО, более 70% от всего объема угря, выращиваемого на фермах по всему миру, производится в Китае.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleksandr (Alex) Zakletsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ угорь

За этими данными скрываются масштабные фермы, напоминающие подводные мегаполисы, с усовершенствованными системами фильтрации и контроля.

Угорь как ценный ресурс

В странах Азии угорь приносит миллиардные прибыли, а в Японии его стоимость может превосходить цену элитного тунца. Китай занимает лидирующую позицию в комплексном процессе массового выращивания угря, разработав специализированные технологии, обеспечивающие успешное культивирование этой рыбы.

Сложности размножения

Угорь, в частности, не воспроизводится в искусственных условиях в промышленных масштабах, поэтому необходимо отлавливать личинки в естественной среде, что делает данный процесс сложным и регулируемым. Стоимость килограмма японского угря может достигать 1000 долларов из-за значительного спроса и ограниченного предложения.

Китайские мегафермы: подводные индустриальные комплексы

Китайские мегафермы функционируют подобно крупным производственным предприятиям, организуя процессы разведения угря на индустриальной основе. Это позволяет стране оставаться ключевым участником на мировом рынке, где технологии и масштаб производства играют решающую роль.

Перспективы мирового рынка угря

Успешное решение наукой проблемы размножения угря в неволе может привести к серьёзным изменениям в геополитике аквакультуры. Однако до тех пор Китай будет оставаться безоговорочным лидером в этой области, сообщает CPG.