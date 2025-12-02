Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платье-свитер названо главным трендом зимы 2025-2026 — Marianne
Шторм Эдди создал волны до 19,7 м высотой — Techno-Science.net
Прогрев металла временно скрыл негерметичность выхлопа сообщает Motor
Тренировки с лакомствами помогут собаке не бояться фейерверков — эксперт Тодд
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Предварительное отваривание улучшило хруст картофеля при жарке — кулинары
Тяжёлые металлы из старых труб ухудшают рост комнатных растений
Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом
Ужины на одной сковороде экономят время и уменьшают количество посуды — Simplyrecipes

Скрытая безработица? Количество работающих неполный день растёт

До 5 млн человек могут столкнуться с неполной занятостью — помощник депутата Мосягин
Экономика

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин прогнозирует сохранение тенденции скрытой безработицы в России в 2026 году.

Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

По его мнению, количество граждан, работающих неполный день или неделю, может достигнуть 4-5 миллионов. 

Рост скрытой безработицы: тенденции 2025 года

В текущем году наблюдается интенсификация скрытой безработицы: работодатели предпочитают сокращать рабочее время вместо увольнений.

Значительно возросла доля сотрудников, столкнувшихся с вынужденным сокращением нагрузки: более половины в компаниях, принявших такое решение, работают в сокращенном режиме, в то время как летом этот показатель не превышал 15%.

Официальные данные служб занятости также свидетельствуют об увеличении числа работников, находящихся в режиме простоя или под угрозой увольнения, до 254 тысяч, сообщает Газета.Ru.

Факторы, способствующие сохранению тенденции

Мосягин связывает сохранение тенденции с замедлением экономического роста, высокими кредитными ставками и низким потребительским спросом. В условиях неопределенности компании предпочитают сохранять кадры, переходя на режим неполной занятости. Оценка в 4-5 млн человек является прогнозом общей доли трудоспособного населения, которая может оказаться в зоне риска при неблагоприятном сценарии, составляя около 6% от трудоспособного населения.

Риски и уязвимые регионы

Эксперт подчеркивает, что для реализации такого сценария необходимо сочетание нескольких негативных факторов. Наиболее уязвимыми регионами являются промышленные территории, такие как Ярославская, Самарская, Свердловская области, Татарстан и моногорода. В зоне риска находятся обрабатывающая промышленность, строительство и гостиничный сектор.

Социальные последствия и меры поддержки

Мосягин отмечает, что для работников такая модель имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Сохраняется занятость, однако снижаются доходы и ухудшаются социальные гарантии.

Он подчеркивает необходимость адресных мер государственной поддержки для стимулирования деловой активности и удержания занятости в наиболее проблемных регионах и отраслях, а также для предотвращения перехода скрытой безработицы в открытую форму.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Тренировки с лакомствами помогут собаке не бояться фейерверков — эксперт Тодд
До 5 млн человек могут столкнуться с неполной занятостью — помощник депутата Мосягин
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Предварительное отваривание улучшило хруст картофеля при жарке — кулинары
Тяжёлые металлы из старых труб ухудшают рост комнатных растений
Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом
Ужины на одной сковороде экономят время и уменьшают количество посуды — Simplyrecipes
Экс-девушку рэпера Гуфа приговорили к пяти годам лишения свободы
Европейские газовые компании активно извлекают газ из хранилищ — GIE
Мягкая растяжка уменьшает воспаление при боли в шее — Medical News Today
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.