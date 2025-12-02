Скрытая безработица? Количество работающих неполный день растёт

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин прогнозирует сохранение тенденции скрытой безработицы в России в 2026 году.
По его мнению, количество граждан, работающих неполный день или неделю, может достигнуть 4-5 миллионов.
В текущем году наблюдается интенсификация скрытой безработицы: работодатели предпочитают сокращать рабочее время вместо увольнений.
Значительно возросла доля сотрудников, столкнувшихся с вынужденным сокращением нагрузки: более половины в компаниях, принявших такое решение, работают в сокращенном режиме, в то время как летом этот показатель не превышал 15%.
Официальные данные служб занятости также свидетельствуют об увеличении числа работников, находящихся в режиме простоя или под угрозой увольнения, до 254 тысяч, сообщает Газета.Ru.
Мосягин связывает сохранение тенденции с замедлением экономического роста, высокими кредитными ставками и низким потребительским спросом. В условиях неопределенности компании предпочитают сохранять кадры, переходя на режим неполной занятости. Оценка в 4-5 млн человек является прогнозом общей доли трудоспособного населения, которая может оказаться в зоне риска при неблагоприятном сценарии, составляя около 6% от трудоспособного населения.
Эксперт подчеркивает, что для реализации такого сценария необходимо сочетание нескольких негативных факторов. Наиболее уязвимыми регионами являются промышленные территории, такие как Ярославская, Самарская, Свердловская области, Татарстан и моногорода. В зоне риска находятся обрабатывающая промышленность, строительство и гостиничный сектор.
Мосягин отмечает, что для работников такая модель имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Сохраняется занятость, однако снижаются доходы и ухудшаются социальные гарантии.
Он подчеркивает необходимость адресных мер государственной поддержки для стимулирования деловой активности и удержания занятости в наиболее проблемных регионах и отраслях, а также для предотвращения перехода скрытой безработицы в открытую форму.
