Зимняя сказка или газовая трагедия? Что происходит в Европе с запасами газа

Европейские газовые компании активно извлекают газ из хранилищ — GIE

Согласно информации Gas Infrastructure Europe (GIE), в ноябре 2025 года европейские газовые компании извлекли из подземных хранилищ 8,2 млрд кубометров газа. Для сравнения, годом ранее, при незначительно более низкой температуре, этот объем был равен 10,8 млрд кубометров.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Уровень заполненности хранилищ ниже среднего

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, средний уровень заполненности европейских подземных хранилищ опустился до 75,35%. Это на 10,5% ниже среднего показателя за последние пять лет. За всю историю наблюдений GIE, худший показатель на эту дату был зафиксирован только в 2021 году, в период пандемии.

Опережающий темп расходования запасов

В связи с недостаточным пополнением запасов летом и активным отбором газа даже в относительно теплом ноябре, европейские ПХГ расходуют запасы быстрее обычного — примерно на месяц. Обычно такой уровень заполненности хранилищ наблюдается в конце декабря, согласно средним показателям за последние пять лет.

Оценка рисков экспертами

Эксперты "Газпрома" отмечают, что основные холода в Европе еще впереди, и несколько месяцев зимней погоды остаются не пройденными. При этом, сокращение запасов в хранилищах технологически снижает их производительность. В случае продолжительных или сильных морозов, недостаточные запасы газа в ПХГ могут создать угрозу надежному газоснабжению европейских потребителей, пишет "Интерфакс".