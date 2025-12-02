Крах или осторожность? ЕЦБ поставил крест на финансовой поддержке Украине

ЕЦБ отказал Украине в финансовой помощи под залог активов России — Financial Times

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не поддержал идею предоставления Украине финансовой помощи в размере 140 млрд евро под залог замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Обоснование отказа

В ЕЦБ пришли к мнению, что предложенный Европейской комиссией механизм противоречит его уставу. Как утверждают источники, представители Еврокомиссии обращались к банку с запросом о предоставлении кредитной поддержки Euroclear Bank для предотвращения потенциального кризиса ликвидности. Однако, по мнению ЕЦБ, это невозможно, так как предложение ЕК расценивается как прямое финансирование правительств стран-членов, поскольку регулятор брал бы на себя ответственность за покрытие их финансовых обязательств, согласно информации Financial Times.

Запрет на монетарное финансирование

ЕЦБ подчеркнул, что подобная схема не может быть рассмотрена, поскольку она, вероятно, нарушит законодательство ЕС, запрещающее "монетарное финансирование". "Монетарное финансирование", при котором центральный банк напрямую финансирует дефицит государственных бюджетов, запрещено договорами Евросоюза, так как оно может спровоцировать высокую инфляцию и подорвать доверие к центральным банкам.