Локомотив перемен: заводы Volkswagen и Toyota возобновят работу в 2026 году

Автомобильные производственные мощности в Шушарах (ранее принадлежавшие Toyota) и Нижнем Новгороде (где ранее осуществлялась сборка Volkswagen) планируется вновь ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с журналистами.

Юридическое оформление и новые партнёры

По словам Алиханова, ожидается, что в следующем году площадки в Шушарах и Нижнем Новгороде заключат юридически обязывающие соглашения с новыми партнерами, что даст старт процессу перезапуска производства.

Действующие заводы и локализация

Ранее Алиханов отмечал, что практически все автомобильные заводы, оставленные иностранными инвесторами, продолжают функционировать под управлением российских компаний. Эти компании, в сотрудничестве с партнерами из дружественных стран, активно работают над углублением локализации производства автомобильной продукции, пишет ТАСС.