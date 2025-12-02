Локомотив перемен: заводы Volkswagen и Toyota возобновят работу в 2026 году

Автомобильные производственные мощности в Шушарах (ранее принадлежавшие Toyota) и Нижнем Новгороде (где ранее осуществлялась сборка Volkswagen) планируется вновь ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с журналистами.
По словам Алиханова, ожидается, что в следующем году площадки в Шушарах и Нижнем Новгороде заключат юридически обязывающие соглашения с новыми партнерами, что даст старт процессу перезапуска производства.
Ранее Алиханов отмечал, что практически все автомобильные заводы, оставленные иностранными инвесторами, продолжают функционировать под управлением российских компаний. Эти компании, в сотрудничестве с партнерами из дружественных стран, активно работают над углублением локализации производства автомобильной продукции, пишет ТАСС.
