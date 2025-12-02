Двери закрыты? Банки массово отказывают в кредитах

В октябре 2025 года количество отказов по потребительским займам достигло 76% — НБКИ

Согласно информации, предоставленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные от кредиторов, в октябре 2025 года наблюдалось значительное увеличение числа отклоненных заявок на потребительские займы.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

Процент отказов достиг 76%, что на 8,5% больше, чем в октябре 2024 года, когда этот показатель составлял 67,5%.

Динамика отказов: ежемесячный анализ

Анализ НБКИ показывает, что тенденция к увеличению отказов сохраняется. В сравнении с сентябрем 2025 года, когда доля отклоненных заявок составляла 74,7%, в октябре этот показатель вырос на 1,3%. Таким образом, наблюдается второй месяц подряд роста доли отказов.

Региональные особенности

Среди тридцати регионов, лидирующих по количеству заявок на потребительские кредиты, наиболее высокие показатели отклонения в октябре зарегистрированы в Новосибирской (78,3%) и Омской (77,8%) областях. Также в число регионов с высокой долей отказов вошли Краснодарский край (77,6%), Кемеровская (77,3%) и Оренбургская (77,1%) области, сообщает ТАСС.