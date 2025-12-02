Золото падает в цене? Норникель готовится к продаже месторождения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
"Норникель" планирует продать золоторудное месторождение в Забайкальском крае
Экономика

Компания "Норникель" планирует избавиться от "Ширинского", владеющего лицензией на разработку Быстринско-Ширинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

Буровые работы на золодобывающей шахте
Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буровые работы на золодобывающей шахте

Тендерная документация подтверждает планы продажи

Подтверждением намерения продать актив служит и тендерная документация "Норникеля". В конце октября ГРК "Быстринское" (управляющая компания Быстринского ГОКа) объявила конкурс на выбор консультанта для сопровождения сделки по отчуждению одного из активов. Хотя конкретный актив в документации не указан, упоминается компания, обладающая лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении.

ООО "Ширинское" — вероятный объект продажи

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", под это описание подходит только ООО "Ширинское", принадлежащее ГРК "Быстринское". Компания владеет лицензией на разведку и добычу золота на Быстринско-Ширинском месторождении, срок действия которой истекает 31 мая 2029 года. Источники "Ведомостей" подтвердили, что именно этот актив является предметом продажи.

Характеристика Быстринско-Ширинского месторождения

Месторождение расположено в Забайкальском крае. Геологические запасы золота составляют 6,08 т (категории С1 и С2) со средним содержанием металла 2,58 г/т, а прогнозные ресурсы (категории Р1 и Р2) — 15 т (1,84-2,06 г/т).

Ранее ГРК "Быстринское" приобрела лицензию на месторождение в 2006 году. С тех пор велись геологоразведочные работы. "Норникель" рассматривал варианты совместной переработки руд с золотыми рудами Быстринского месторождения, но позднее получил рекомендации по продолжению работ на флангах месторождения. В 2025 году планируется завершить ГРР и подготовить технико-экономическое обоснование.

Добыча золота "Норникелем" является попутной. В 2024 году Быстринский ГОК произвел 8,1 т золота в виде концентрата, заняв восьмое место в России. Крупнейшие производители — "Полюс", "Полиметалл" и Highland Gold. Эксперты, опрошенные "Ведомостями", считают, что причиной продажи актива является его непрофильность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
