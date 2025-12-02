Взлёт или падение? Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: эксперт ВТБ назвал ключевой ориентир

По оценкам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, среднее значение ключевой ставки, установленной Центробанком, в 2026 году достигнет 15%.
Пьянов предвидит возможную нестабильность в первом квартале 2026 года, обусловленную ростом НДС и неясностью относительно скорости влияния изменений ставок на ценообразование. Он также подчеркнул вероятность увеличения инфляционных ожиданий в первом полугодии 2026 года, согласно "Интерфаксу".
Ранее, в сентябре, советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допускал снижение ставки к концу 2026 года ниже 10%. Однако, на октябрьском заседании прогноз был скорректирован в сторону повышения. На текущий момент ключевая ставка зафиксирована на уровне 16,5%. Ближайшее заседание совета директоров Банка России, посвященное этому вопросу, состоится 19 декабря, а первое в новом году — 13 февраля.
