Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитостерины снижают всасывание холестерина — тренеры
Красный и терракотовый — главные цвета встречи 2026 года
Кальмар-вампир находится на стыке осьминогов и кальмаров — геномист Олег Симаков
Удмуртия заняла 27-е место по доступности ипотеки
Японская компания создала капсулу для SPA-процедур с микропузырьками
Корни многолетников осенью растут даже при +5 °C температуры почвы — Toprecepty
Горячие напитки могут повредить зубную эмаль зимой — нутрициолог Ольга Панова
Сырная корочка сохраняет сочность свинины при запекании
Надежда Бабкина отметит Новый год без лишней роскоши

Взлёт или падение? Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: эксперт ВТБ назвал ключевой ориентир

Эксперт ВТБ дал прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на 2026 год
Экономика

По оценкам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, среднее значение ключевой ставки, установленной Центробанком, в 2026 году достигнет 15%.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Турбулентность в начале года

Пьянов предвидит возможную нестабильность в первом квартале 2026 года, обусловленную ростом НДС и неясностью относительно скорости влияния изменений ставок на ценообразование. Он также подчеркнул вероятность увеличения инфляционных ожиданий в первом полугодии 2026 года, согласно "Интерфаксу".

Разногласия в прогнозах и текущая ситуация

Ранее, в сентябре, советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допускал снижение ставки к концу 2026 года ниже 10%. Однако, на октябрьском заседании прогноз был скорректирован в сторону повышения. На текущий момент ключевая ставка зафиксирована на уровне 16,5%. Ближайшее заседание совета директоров Банка России, посвященное этому вопросу, состоится 19 декабря, а первое в новом году — 13 февраля.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Google Фото вернул важный инструмент, но спрятал его так, что не каждый найдёт
Наука и техника
Google Фото вернул важный инструмент, но спрятал его так, что не каждый найдёт
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Популярное
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами

Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.

Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
У певца Алексея Глызина спустя годы отыскалась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Последние материалы
Сырная корочка сохраняет сочность свинины при запекании
Надежда Бабкина отметит Новый год без лишней роскоши
С 1 декабря езда на летних шинах в России запрещена по техрегламенту
Чечевица улучшает контроль уровня сахара у активных людей — тренеры
Золотые купола дают до 10 кг томатов с куста
Хорошая осанка снижает риск падений и переломов — тренер Роберт Брейс
В Чехии не знают, поступает ли в страну российский газ
Котёнок, выросший один, чаще формирует гипер-привязанность к человеку — Lemagduchat
Живую ёлку нельзя ставить возле вентиляции из-за риска пересушивания
Выезд на встречку при уступлении скорой может привести к лишению прав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.