Рекультивация по-алтайски: как возвращают жизнь земле

В Чемальском районе Республики Алтай запланировано строительство страусиной фермы, террариума и конюшен.
Проект реализуется в рамках программы восстановления сельскохозяйственных земель, о чем сообщают представители Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Россельхознадзора.
Согласно информации филиала, рекультивация земель потребовалась в связи с возведением вышеупомянутых объектов: страусиной фермы, террариума и конюшенного комплекса. В рамках программы будет произведено бережное снятие и складирование плодородного слоя почвы для последующего использования.
В 2025 году алтайским филиалом ФГБУ "ЦОК АПК" подготовлено четыре проекта комплексной рекультивации для территорий Алтайского края и Республики Алтай.
В Турочакском районе Республики Алтай восстановят плодородный слой в рамках инициативы по созданию условий для разведения аквакультуры в обводненных карьерах.
В Усть-Коксинском районе работы по рекультивации проводятся в связи с добычей полезных ископаемых, сообщает "Агроэксперт".
Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.