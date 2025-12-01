Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рекультивация по-алтайски: как возвращают жизнь земле

В Республике Алтай появится страусиная ферма — Россельхознадзор
Экономика

В Чемальском районе Республики Алтай запланировано строительство страусиной фермы, террариума и конюшен. 

Страус
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страус

В рамках программы восстановления сельхозземель

Проект реализуется в рамках программы восстановления сельскохозяйственных земель, о чем сообщают представители Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Россельхознадзора.

Согласно информации филиала, рекультивация земель потребовалась в связи с возведением вышеупомянутых объектов: страусиной фермы, террариума и конюшенного комплекса. В рамках программы будет произведено бережное снятие и складирование плодородного слоя почвы для последующего использования.

Другие проекты рекультивации

В 2025 году алтайским филиалом ФГБУ "ЦОК АПК" подготовлено четыре проекта комплексной рекультивации для территорий Алтайского края и Республики Алтай.

В Турочакском районе Республики Алтай восстановят плодородный слой в рамках инициативы по созданию условий для разведения аквакультуры в обводненных карьерах.

В Усть-Коксинском районе работы по рекультивации проводятся в связи с добычей полезных ископаемых, сообщает "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
