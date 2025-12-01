Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Британии сгущаются тучи над нефтяниками: Harbour Energy оптимизирует штат

Британская нефтегазовая компания Harbour Energy проведёт сокращение штата — BBC
0:52
Экономика

Британский нефтегазовая компания Harbour Energy анонсировала увольнение 100 специалистов, занятых на морских платформах. 

Нефтяная платформа на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяная платформа на закате

Начиная с 2023 года, Harbour Energy провела сокращение штата наземного персонала примерно на шесть сотен человек. Представители компании сообщили, что данная мера обусловлена прогнозируемым уменьшением уровня добычи и инвестиций в британский энергетический сектор.

Компания является активным противником налога на сверхдоходы энергетических компаний (Energy Profits Levy, EPL), часто именуемого налогом на непредвиденную прибыль. Этот налог был введён консервативным правительством Великобритании в 2022 году и оставлен в силе после прихода к власти лейбористов в прошлом году, пишет BBC.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
