В Британии сгущаются тучи над нефтяниками: Harbour Energy оптимизирует штат

Британский нефтегазовая компания Harbour Energy анонсировала увольнение 100 специалистов, занятых на морских платформах.
Начиная с 2023 года, Harbour Energy провела сокращение штата наземного персонала примерно на шесть сотен человек. Представители компании сообщили, что данная мера обусловлена прогнозируемым уменьшением уровня добычи и инвестиций в британский энергетический сектор.
Компания является активным противником налога на сверхдоходы энергетических компаний (Energy Profits Levy, EPL), часто именуемого налогом на непредвиденную прибыль. Этот налог был введён консервативным правительством Великобритании в 2022 году и оставлен в силе после прихода к власти лейбористов в прошлом году, пишет BBC.
