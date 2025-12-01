Города-призраки на горизонте: экономический приговор вынесен

Малые города России столкнулись с массовым оттоком населения — ВЦИОМ

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В докладе ВЦИОМ поднимается серьёзная проблема возможного исчезновения сотен российских городов в ближайшем будущем, пишет EADaily.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ багаж

Отсутствие новых жителей

Речь идёт о малых населённых пунктах, испытывающих массовый отток населения. Согласно докладу, эти города могут исчезнуть достаточно скоро, поскольку туда не приезжают новые жители. Поэтому дальнейшее существование этих городов маловероятно.

Многочисленные причины оттока

Авторы доклада отмечают, что "эффект убывающих городов" нельзя объяснить только одной причиной, например, желанием найти более привлекательные условия труда в больших городах.

Исследователи также добавляют, что в таких населённых пунктах чаще всего отсутствуют карьерный рост и необходимые инфраструктурные решения, что только усугубляет ситуацию.