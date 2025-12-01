Города-призраки на горизонте: экономический приговор вынесен

В докладе ВЦИОМ поднимается серьёзная проблема возможного исчезновения сотен российских городов в ближайшем будущем, пишет EADaily.
Речь идёт о малых населённых пунктах, испытывающих массовый отток населения. Согласно докладу, эти города могут исчезнуть достаточно скоро, поскольку туда не приезжают новые жители. Поэтому дальнейшее существование этих городов маловероятно.
Авторы доклада отмечают, что "эффект убывающих городов" нельзя объяснить только одной причиной, например, желанием найти более привлекательные условия труда в больших городах.
Исследователи также добавляют, что в таких населённых пунктах чаще всего отсутствуют карьерный рост и необходимые инфраструктурные решения, что только усугубляет ситуацию.
