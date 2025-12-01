Австрийская OMV просчиталась: жажда наживы довела до убытков в 224 млн евро

Прибыль OMV упала на 62% после прекращения закупок российского газа

Экономика

В ноябре прошлого года австрийская компания OMV объявила о победе в арбитражном суде против "Газпрома" на сумму 230 млн евро. Претензии компании касались компенсации за сокращение поставок в 2022 году, вынудившего OMV закупать газ по более высоким ценам на рынке, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Несмотря на запрет российского арбитража на продолжение разбирательства, OMV не только продолжила спор, но и добилась изъятия средств. Впоследствии в том же месяце OMV прекратила платежи "Газпрому", что привело к полной остановке поставок российского газа. Компания настаивала на том, что это единственный способ вернуть деньги.

Финансовые потери OMV

Финансовая отчётность OMV показывает, что отказ от российского газа имел негативные последствия. За три квартала зафиксировано значительное сокращение объёмов продаж и прибыли. Объёмы продаж снизились на 20%, а выручка упала на 23%, составив 4,34 млрд евро. Прибыль газового бизнеса упала на 62%, с 360 млн евро до 136 млн евро.

Парадоксы рынка и планы на будущее

Несмотря на то, что цена реализации газа у OMV в третьем квартале была выше, чем в прошлом году, маржа компании продолжала снижаться. В OMV объясняют это "снижением результатов по сбыту газа в Западной Европе из-за более слабых показателей поставок и более низких показателей хеджирования продаж". На снижение маржи, очевидно, повлияли более высокие цены на закупку СПГ, а также перебои в поставках. Потеря в прибыли за год составила 224 млн евро, что почти равно сумме, которую OMV не заплатила "Газпрому".

В OMV планируют компенсировать потери за счёт румынского проекта на шельфе Чёрного моря, начало добычи газа ориентировочно намечено на 2027 год, но к этому времени убытки от прекращения приобретения российского газа могут значительно возрасти.