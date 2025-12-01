Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После пары слов директор Киркорова бросился в драку на Красной площади

Нефтяной гигант меняет владельца: США нацелились на иракские энергоресурсы

Ирак пригласил американские нефтяные компании для разработки месторождения
Экономика

Министерство нефти Ирака пригласило американские нефтяные компании разработать крупнейшее месторождение "Западная Курна 2".

Нефтяные качалки на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяные качалки на закате

Это приглашение связано с намерением российской компании "Лукойл" выйти из проекта после введения санкций США.

 Переговоры и заявки

В официальном заявлении министерства говорится, что в понедельник были направлены прямые и эксклюзивные приглашения нескольким крупным американским нефтяным компаниям для участия в официальных переговорах. Компании должны представить свои технические и коммерческие предложения, конкурируя за управление месторождением в соответствии с прозрачными стандартами.

 Обеспечение стабильности на рынке

Иракское министерство считает, что передача управления месторождением американской компании будет способствовать достижению общих интересов и повысит стабильность мировых рынков. Это также обеспечит непрерывность добычи иракской нефти и сохранит ее долю на рынке.

 Санкции против "Лукойла"

15 октября против "Лукойла" были введены санкции Великобританией, а затем и США, которые запретили компании и ее "дочкам" завершить все операции до 21 ноября. Евросоюз также ограничил торговое подразделение "Лукойла" Litasco Middle East DMCC в рамках нового пакета санкций, пишет РИА Новости.

