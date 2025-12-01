Нефтяной гигант меняет владельца: США нацелились на иракские энергоресурсы

Ирак пригласил американские нефтяные компании для разработки месторождения

Министерство нефти Ирака пригласило американские нефтяные компании разработать крупнейшее месторождение "Западная Курна 2".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нефтяные качалки на закате

Это приглашение связано с намерением российской компании "Лукойл" выйти из проекта после введения санкций США.

Переговоры и заявки

В официальном заявлении министерства говорится, что в понедельник были направлены прямые и эксклюзивные приглашения нескольким крупным американским нефтяным компаниям для участия в официальных переговорах. Компании должны представить свои технические и коммерческие предложения, конкурируя за управление месторождением в соответствии с прозрачными стандартами.

Обеспечение стабильности на рынке

Иракское министерство считает, что передача управления месторождением американской компании будет способствовать достижению общих интересов и повысит стабильность мировых рынков. Это также обеспечит непрерывность добычи иракской нефти и сохранит ее долю на рынке.

Санкции против "Лукойла"

15 октября против "Лукойла" были введены санкции Великобританией, а затем и США, которые запретили компании и ее "дочкам" завершить все операции до 21 ноября. Евросоюз также ограничил торговое подразделение "Лукойла" Litasco Middle East DMCC в рамках нового пакета санкций, пишет РИА Новости.