Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дыхательные упражнения цигун помогают расслабиться перед тренировкой
В Карале найдены фрески о голоде и переселении из-за исчезновения дождей — Earth
Тяжёлая пища повышает нагрузку на щитовидную железу зимой — эндокринолог Самойлова
Зимний режим дворников ускоряет оттаивание и защищает стекло — автоэксперты
Исследователи описали охотничьи способности росомахи
Постоянная потливость может быть признаком гормональных сбоев — терапевт Лапа
Россияне устроили бойкот Ларисе Долиной после скандала с квартирой
Погребняк назвала двойными стандартами историю с Долиной
Наибольшие потери биомассы зафиксированы в тропиках Африки — профессор Бальцтер

Убытки множатся: сможет ли Челябинский металлургический комбинат выплыть из финансовой ямы

У ЧМК за 9 месяцев 2025 года значительно ухудшились финансовые показатели
2:46
Экономика

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) зафиксировал значительный рост чистого убытка по итогам девяти месяцев 2025 года, завершив период с отрицательным показателем почти в 9,9 млрд рублей. Информация об этом содержится в финансовой отчётности компании.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

В отличие от убытка в 3,379 млрд рублей, зафиксированного годом ранее, в 2025 году отрицательный финансовый результат увеличился почти в три раза.

Факторы, повлиявшие на снижение финансовых результатов

Ключевым фактором ухудшения финансовых показателей явился убыток, полученный от основной деятельности. За отчетный период предприятие понесло убыток в размере 1,248 млрд рублей, в то время как в предшествующем году ЧМК демонстрировал прибыль в 4,267 млрд рублей. Значительное влияние оказало превышение процентных расходов над процентными доходами: обязательства по процентам составили 22,06 млрд рублей, а доходы — только 10,615 млрд рублей.

Динамика выручки и прочие факторы

Выручка комбината за девять месяцев снизилась на 15,9%, до 111,2 млрд рублей. Сокращение себестоимости продаж на 12,1% позволило частично компенсировать снижение валовой прибыли. Однако, увеличение коммерческих расходов и рост долговой нагрузки не позволили улучшить итоговый финансовый результат, сообщает kursdela.biz.

Ситуация на других предприятиях холдинга

Аналогичная тенденция наблюдается и на других активах холдинга. Угледобывающая компания ПАО "Южный Кузбасс" отчиталась о чистом убытке в размере 15,542 млрд рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистые активы компании сократились до отрицательного значения в 31,428 млрд рублей.

Положительные примеры

Некоторые предприятия группы демонстрируют положительную динамику, хотя и со снижением финансовых показателей. Ижевская "Ижсталь" завершила период с прибылью в 1,344 млрд рублей, что почти вдвое меньше результата, достигнутого в 2024 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Время ожидания такси в Санкт-Петербурге выросло — пользователи сервисов
Экономика и бизнес
Время ожидания такси в Санкт-Петербурге выросло — пользователи сервисов
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Межзвёздная комета 3I/ATLAS будет видна в телескоп в декабре Игорь Буккер Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова Раиса Горбачева разъезжала на ГАЗ-14 и ЗиЛ-41045 — начальник охраны Кузовлев Сергей Милешкин
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
Корректный выбор шампуня и кондиционера улучшает состояние волос — Vogue
Власти Нигера хотят продавать уран без посредников. Франция в ярости
Власти усилят контроль за самозанятыми в 2026 году — Solar Staff
В Греции вспышка оспы овец и коз угрожает производству феты — BBC
Признание пустующих квартир бесхозными создаёт опасный прецедент — Трепольский
Представлен комплекс из пяти упражнений с мини-резинкой — эксперты
Маки распространились самосевом на открытых территориях
Двигатель китайского RAV4 мощнее прежнего на 21 лошадиную силу — инженеры
Орбитофронтальная кора помогает животным делать выводы — Neuron
Замедление обмена веществ после 40 лет связано с потерей мышц — диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.