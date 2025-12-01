Убытки множатся: сможет ли Челябинский металлургический комбинат выплыть из финансовой ямы

У ЧМК за 9 месяцев 2025 года значительно ухудшились финансовые показатели

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) зафиксировал значительный рост чистого убытка по итогам девяти месяцев 2025 года, завершив период с отрицательным показателем почти в 9,9 млрд рублей. Информация об этом содержится в финансовой отчётности компании.

В отличие от убытка в 3,379 млрд рублей, зафиксированного годом ранее, в 2025 году отрицательный финансовый результат увеличился почти в три раза.

Факторы, повлиявшие на снижение финансовых результатов

Ключевым фактором ухудшения финансовых показателей явился убыток, полученный от основной деятельности. За отчетный период предприятие понесло убыток в размере 1,248 млрд рублей, в то время как в предшествующем году ЧМК демонстрировал прибыль в 4,267 млрд рублей. Значительное влияние оказало превышение процентных расходов над процентными доходами: обязательства по процентам составили 22,06 млрд рублей, а доходы — только 10,615 млрд рублей.

Динамика выручки и прочие факторы

Выручка комбината за девять месяцев снизилась на 15,9%, до 111,2 млрд рублей. Сокращение себестоимости продаж на 12,1% позволило частично компенсировать снижение валовой прибыли. Однако, увеличение коммерческих расходов и рост долговой нагрузки не позволили улучшить итоговый финансовый результат, сообщает kursdela.biz.

Ситуация на других предприятиях холдинга

Аналогичная тенденция наблюдается и на других активах холдинга. Угледобывающая компания ПАО "Южный Кузбасс" отчиталась о чистом убытке в размере 15,542 млрд рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистые активы компании сократились до отрицательного значения в 31,428 млрд рублей.

Положительные примеры

Некоторые предприятия группы демонстрируют положительную динамику, хотя и со снижением финансовых показателей. Ижевская "Ижсталь" завершила период с прибылью в 1,344 млрд рублей, что почти вдвое меньше результата, достигнутого в 2024 году.