Самозанятых ждёт новая эпоха контроля: государство ужесточает правила, и рынок готовится к большим переменам

Власти усилят контроль за самозанятыми в 2026 году — Solar Staff

Государство всё внимательнее изучает рынок самозанятых, и тенденция усиливается на фоне растущих опасений подмены трудовых отношений. Эксперты считают, что в 2026 году контроль станет строже, а компании начнут пересматривать схемы взаимодействия с исполнителями.

Фото: pixabay.com by Pexels is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Женщина с ноутбуком

Усиление контроля

Руководитель налоговой поддержки сервиса Solar Staff Анастасия Рязанцева отмечает, что работодатели нередко выбирают самозанятых для снижения расходов.

"Работодатели используют работу с самозанятыми для экономии на страховых взносах и налогах…", — отметила Рязанцева.

По её словам, надзорные органы формируют критерии, позволяющие определить фактические трудовые отношения, даже если они оформлены как гражданско-правовые.

Эксперт подчёркивает, что ужесточение критериев неизбежно приведёт к более внимательной оценке договоров. Компании станут осторожнее, чтобы исключить претензии и не попасть под переквалификацию соглашений. Это изменит структуру рынка и повлияет на спрос на услуги исполнителей, сообщает Газета.Ru.

Инфраструктура для самозанятых

По словам Рязанцевой, государство параллельно развивает сервисы и корректирует подход к регулированию. К этому подталкивают несколько инициатив последнего времени: обсуждение добровольного страхования, предложение устранить "двойное налогообложение" расходов и статистика о 923 тысячах самозанятых, которые уже получают пенсионные выплаты. Эти сигналы показывают, что экспериментальный режим сменяется полноценной настройкой системы налога на профессиональный доход.

Эксперт поясняет, что подобные меры формируют новый этап взаимодействия участников рынка. Система становится более структурированной, а требования — жестче, что ставит перед бизнесом задачу переосмыслить модели сотрудничества.

Налоговая нагрузка

Самозанятые продолжают работать по действующим ставкам: 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% при договорах с компаниями. Эти правила остаются базой для режима, однако дальнейшее развитие системы может изменить подход к страхованию, отчётности и подтверждению статуса исполнителя.

Рязанцева считает, что усиление контроля не отменяет интереса государства к поддержке легального самозанятого сектора. Но регулирование станет более детальным, а риски для компаний — выше, особенно при долгосрочном сотрудничестве с исполнителями.