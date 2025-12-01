Греческая фета лишается основы? Что случилось с главным ингредиентом

В Греции овечье молоко считается "белым золотом", так как используется для производства знаменитой феты.

Фото: freepik Сыр фета

Объёмы производства

Около 80% греческого овечьего и козьего молока идёт на производство феты — сыра с защищенным наименованием места происхождения в ЕС. Греция является крупным экспортёром феты: в прошлом году экспорт составил 785 миллионов евро, значительная часть которого приходится на страны ЕС и Великобританию. Фета должна состоять минимум на 70% из овечьего молока, остальная часть — козье молоко.

Эпидемия оспы: масштабы и последствия

Однако владельцы ферм опасаются дефицита сырья из-за вспышки оспы овец и коз, вирусного заболевания, которое впервые появилось на севере Греции в августе 2024 года и быстро распространилось по стране. К середине ноября было зарегистрировано уже более 1700 случаев. Согласно протоколу, при обнаружении заболевания на ферме уничтожается всё стадо. На данный момент ликвидировано около 417 000 животных, что составляет 4-5% от общего поголовья.

Профессор Димитрис Гугулис с факультета ветеринарной медицины Университета Фессалии отметил, что ограниченное количество доступного молока приведёт к увеличению производственных затрат и затруднит поддержание текущего объёма производства феты на рынке, сообщает BBC.