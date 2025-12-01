Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Греции вспышка оспы овец и коз угрожает производству феты — BBC
Признание пустующих квартир бесхозными создаёт опасный прецедент — Трепольский
Представлен комплекс из пяти упражнений с мини-резинкой — эксперты
Маки распространились самосевом на открытых территориях
Орбитофронтальная кора помогает животным делать выводы — Neuron
Двигатель китайского RAV4 мощнее прежнего на 21 лошадиную силу — инженеры
Замедление обмена веществ после 40 лет связано с потерей мышц — диетологи
Покупателям стоит закладывать расходы на юриста и нотариуса — юрист Арифулин
Роза Хутор официально открыл зимний сезон

Налоговый таймер уже тикает: после 1 декабря сумма долга начнёт расти каждый день

Гражданам нужно оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 — экономист Балынин
3:40
Экономика

Наблюдение за ежегодными сроками оплаты показывает одну устойчивую тенденцию: чем ближе дата расчета с государством, тем больше споров возникает вокруг возможных последствий задержки.

Женщина с кошельком
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с кошельком

Эксперт напомнил, что для имущественных налогов за 2024 год последним днём оплаты станет 1 декабря 2025 года. Уже с утра 2 декабря задолженность начнёт расти за счёт автоматических начислений.

Конституционная обязанность

Экономист Игорь Балынин, кандидат наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ, подчёркивает, что исполнение налоговых обязательств закреплено в статье 57 Конституции России.

Он обращает внимание на то, что цифровые сервисы фактически свели процедуру уплаты к нескольким действиям, что уменьшило риск технических задержек. Эксперт подчёркивает: даже минимальная просрочка превращает задолженность в недоимку, после чего запускается ежедневный расчёт пени, отмечает Газета.Ru.

Балынин поясняет механизм начислений, напоминая, что он напрямую связан с действующей ключевой ставкой Банка России.

"При просрочке автоматически начисляется пеня — за каждый календарный день, начиная с момента возникновения недоимки до дня полного погашения долга. Размер пени для физических лиц рассчитывается как одна трехсотая действующей ключевой ставки Банка России", — отметил Балынин.

Формула остаётся неизменной: для физических лиц это одна трехсотая ключевой ставки за каждый день. При текущем уровне в 16,5% ежедневное увеличение долга составляет 0,055%.

Как формируется долг

Экономист приводит конкретные расчёты для долга в 17 тысяч рублей, что позволяет понять динамику даже при коротких задержках. Через 30 дней сумма возрастёт примерно на 280 рублей, а при 60-дневной просрочке — на 561 рубль. Если же оплата откладывается на три месяца, добавляется уже около 842 рублей, и итоговый платёж растёт заметно быстрее, чем кажется на первый взгляд.

Эксперт уточняет, что начисляемая пеня становится лишь одним из элементов общей задолженности. Она не заменяет другие меры, которые могут применяться государственными органами при длительном нарушении сроков, а лишь дополняет их. Так формируется комплексная ответственность, о которой граждан предупреждают ежегодно.

Возможные последствия задержки

По словам Балынина, система взысканий основана на автоматизированных механизмах, что исключает индивидуальные решения или корректировки. После наступления просрочки движение долга становится предсказуемым: каждый день увеличивает его на фиксированный процент, связанный с ключевой ставкой. И чем дольше длится период неуплаты, тем выше итоговая сумма.

Он подчёркивает, что пени всегда уплачиваются сверх основного налога, поэтому даже небольшая задержка приводит к накоплению дополнительных расходов. Это особенно заметно в периоды высокой ключевой ставки, когда ежедневный процент начислений становится ощутимым. Балынин напоминает, что законодательство предусматривает и иные способы воздействия на должника, поэтому гражданам важно соблюдать сроки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Раиса Горбачева разъезжала на ГАЗ-14 и ЗиЛ-41045 — начальник охраны Кузовлев Сергей Милешкин Женщины XVIII века регулярно сталкивались с домогательствами — историк Андреа Рицци Игорь Буккер Космологическая постоянная признана ошибкой после открытия Хаббла Александр Рощин
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
Алкоголь не лечит простуду и ухудшает состояние — терапевт Чернышова
Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку
Одежду, не надетую больше года, лучше убрать из шкафа — 7days
Зимой алоэ нуждается в поливе не чаще одного раза в месяц — Malatec
Утеплённый чехол способен ухудшить работу аккумулятора зимой — автоэксперты
В Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля Розовое платье
В строительной отрасли популярны услуги именно этих работников — эксперты
На дне Иссык-Куля обнаружены стены и постройки средневекового города — Earth
Лоза считает несправедливой историю с квартирой Ларисы Долиной
Крепить елку к стене рекомендуют специалисты для защиты животных — Известия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.