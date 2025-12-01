Налоговый таймер уже тикает: после 1 декабря сумма долга начнёт расти каждый день

Гражданам нужно оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 — экономист Балынин

Наблюдение за ежегодными сроками оплаты показывает одну устойчивую тенденцию: чем ближе дата расчета с государством, тем больше споров возникает вокруг возможных последствий задержки.

Эксперт напомнил, что для имущественных налогов за 2024 год последним днём оплаты станет 1 декабря 2025 года. Уже с утра 2 декабря задолженность начнёт расти за счёт автоматических начислений.

Конституционная обязанность

Экономист Игорь Балынин, кандидат наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ, подчёркивает, что исполнение налоговых обязательств закреплено в статье 57 Конституции России.

Он обращает внимание на то, что цифровые сервисы фактически свели процедуру уплаты к нескольким действиям, что уменьшило риск технических задержек. Эксперт подчёркивает: даже минимальная просрочка превращает задолженность в недоимку, после чего запускается ежедневный расчёт пени, отмечает Газета.Ru.

Балынин поясняет механизм начислений, напоминая, что он напрямую связан с действующей ключевой ставкой Банка России.

"При просрочке автоматически начисляется пеня — за каждый календарный день, начиная с момента возникновения недоимки до дня полного погашения долга. Размер пени для физических лиц рассчитывается как одна трехсотая действующей ключевой ставки Банка России", — отметил Балынин.

Формула остаётся неизменной: для физических лиц это одна трехсотая ключевой ставки за каждый день. При текущем уровне в 16,5% ежедневное увеличение долга составляет 0,055%.

Как формируется долг

Экономист приводит конкретные расчёты для долга в 17 тысяч рублей, что позволяет понять динамику даже при коротких задержках. Через 30 дней сумма возрастёт примерно на 280 рублей, а при 60-дневной просрочке — на 561 рубль. Если же оплата откладывается на три месяца, добавляется уже около 842 рублей, и итоговый платёж растёт заметно быстрее, чем кажется на первый взгляд.

Эксперт уточняет, что начисляемая пеня становится лишь одним из элементов общей задолженности. Она не заменяет другие меры, которые могут применяться государственными органами при длительном нарушении сроков, а лишь дополняет их. Так формируется комплексная ответственность, о которой граждан предупреждают ежегодно.

Возможные последствия задержки

По словам Балынина, система взысканий основана на автоматизированных механизмах, что исключает индивидуальные решения или корректировки. После наступления просрочки движение долга становится предсказуемым: каждый день увеличивает его на фиксированный процент, связанный с ключевой ставкой. И чем дольше длится период неуплаты, тем выше итоговая сумма.

Он подчёркивает, что пени всегда уплачиваются сверх основного налога, поэтому даже небольшая задержка приводит к накоплению дополнительных расходов. Это особенно заметно в периоды высокой ключевой ставки, когда ежедневный процент начислений становится ощутимым. Балынин напоминает, что законодательство предусматривает и иные способы воздействия на должника, поэтому гражданам важно соблюдать сроки.