Лучшие на мировом уровне: прошла церемония вручения международной премии Best Business Awards

В Москве вручили международную премию Best Business Awards

Развитие и поддержка талантов — одна из важных социальных задач, и профессиональные конкурсы способствуют ее решению. На днях в столице были объявлены итоги международной премии Best Business Awards.

Фото: Пресс-служба международной премии Best Business Awards Лауреат международной премии Best Business Awards в номинации Лучший режиссер Егор Баринов

Награда создана для предпринимателей и топовых специалистов, которые работают по найму и вносят значительный вклад в развитие своих компаний. А еще есть категория "шоу-бизнес", где выбирают лучших в творческой сфере. Участвовать могут мужчины и женщины старше 18 лет, вне зависимости от гражданства и страны проживания.

Торжественная церемония награждения состоялась в московском ресторане Caspian, ее вел Максим Кобзов (RU.TV). Ежегодный организатор — Продюсерская компания "Атмосфера" в лице Яны Кутуевой.

В этом году было получено около 3000 заявок от претендентов из России, стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и США. Судить работы было приглашено более 60 экспертов из разных сфер, каждый из которых внес вклад в свою индустрию, обладает необходимым опытом и достижениями.

Например, в состав жюри вошли: экс-бизнес-партнер по экономике и управлению эффективностью в СИБУР, амбассадор национальной ассоциации финансовых директоров НАФД, один из создателей квалификации НАФД, лауреат премии Финансовый директор года-2024 Андрей Головкин, предприниматель и бизнес-стратег с опытом в международном развитии бизнеса, управлении стартапами, построении команд и интеграции маркетинговых стратегий Игорь Трунов, продюсер Газпром-Медиа, специалист медиа индустрии Александра Клоц, ведущий и шоумен с более чем 10-летним опытом проведения международных выставок, фестивалей и концертов в Казахстане, России и США, обладатель Почётной грамоты Central Asian Expo 2025 Алибек Наурзгалиев, руководитель студий эпиляции и эстетики BeautiQstudio Дарья Атланова, инженер и руководитель с опытом работы в АО "Владимирский хлебокомбинат" и группе компаний Delavant Леван Манджгаладзе, пластический хирург, основатель клиники эстетической медицины Dr. Polino Майкл Полино, опытный бизнес-аналитик и специалист по автоматизации бизнес-процессов с сертификатом Lean SixSigma Black Belt и опытом работы в крупных международных компаниях Алексей Сафаралихонов, директор по контенту и стратег в социальных сетях Кристина Комаровская.

Также в судейскую коллегию были приглашены: член Экспертного Совета по ВЭД комитета по экономике ГД РФ, президент ОО РОСПП "Красота и здоровье нации", генеральный продюсер бьюти-проекта "Сделано в России" Римма Вагапова, предприниматель и руководитель в сфере металлоторговли, действующий независимый директор и член Российского Института Директоров Григорий Меньшиков, управляющий директор АО Экспобанк Мария Масленникова, вице-президент по продажам и развитию бизнеса компании Innowise Егор Грищенко, IT-предприниматель, основатель и генеральный директор школы программирования для детей Coddy Оксана Селендеева, руководитель отдела маркетинга компании Brand Motors Никита Тырышкин, основатель и руководитель Бухгалтерского бюро Анна Веденеева, генеральный директор бренда декоративной косметики Kevyn Aucoin в России Валерия Томилина, основатель агентства блогеров, продюсер, инфлюенсер Лера Туманова, предприниматель, общественный деятель, основатель международной Академии Бизнес Ассистентов Танзиля Гарипова, владелец и генеральный директор клиники косметологии Tiffany Rouze Clinic Роза Азибаева, певица, телеведущая Даяна Брют, предприниматель, основатель сети салонов красоты Александра Рублевская, основатель академии телемаркетинга, бизнес-тренер Галина Хаустова и другие.

Организатор премии Яна Кутуева считает, что конкурс способствует нетворкингу между талантливыми специалистами со всего мира, обмену опытом и профессиональному развитию. Благодаря нему участники создают взаимовыгодные коллаборации и налаживают сотрудничество.

Лауреат международной премии Best Business Awards в номинации Лучший серийный предприниматель Александр Земченко

Лауреатами в 2025 году были признаны выдающиеся предприниматели и эксперты из разных сфер. Среди них: Алексей Никонов — "Лучший предприниматель в сфере мебельного бизнеса и эксперт по продажам через маркетплейсы", Наджиб Ватаншоев — "Лучший инноватор в сфере финансов", Александр Земченко — "Лучший серийный предприниматель", Оганнес Товмасян — "Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства", Вячеслав Севрюков — "Лучший предприниматель в топливной сфере", Лилия Кузьменкова — "За развитие международного бизнеса", Олег Лиманский - "Лучший руководитель в сфере IT", Дмитрий Уханов — "Лучший эксперт в области бизнес-аналитики и управленческой отчетности", Дмитрий Рейдман — "Лидер в сфере цифрового бизнеса", Юрий Омельченко — "Лучший предприниматель в сфере искусства", Валентина Палагина — "Лучший предприниматель в сфере социальных сетей".

Также награды получили: Дмитрий Марташов — "Лучший инженер-технолог в пищевой промышленности", Александр Жаров — "За вклад в медицину", Алексей Павлов — "Лучший предприниматель в ресторанной сфере", Илья Лягушенко — "Лидер года в продакт-менеджменте", Гала Гольдберг — "Лучший маркетолог", Дмитрий Гридин — "Лучший руководитель в сфере химических технологий и синтеза", Ольга Апалькова — "Лучший предприниматель в сфере образования и IT", Илья Ивлев — "Лучший предприниматель в сфере HoReCa", Артем Корхов - "Успешное внедрение новых технологий", Александр Долгов — "Лучший предприниматель в сфере франчайзинга", Олег Прокофичев — "Лучший предприниматель в сфере специализированных услуг", Станислав Ришко — "Лучший предприниматель в сфере недвижимости", София Глюзицкая — "Лучший управленец", Николай Гребенцов — "Лучший предприниматель в сфере HVAC", Виктор Лебедев — "Лучший предприниматель в сфере производства" и другие.

А в творческих категориях призы распределились следующим образом: Илья Авербух — "Лучший организатор ледовых шоу", Евгения Канаева — "За вклад в развитие спорта в России", Валерия Яковлева — "Лучший комик", Данила Якушев — "Лучший комедийный актер", Диля Долинская — "Лучшая ведущая", Дмитрий Чеботарев - "Лучший актер", Елена Николаева — "Лучшая ведущая утренней программы", Егор Баринов — "Лучший режиссер".

В рамках церемонии награждения для участников конкурса выступили талантливые артисты, среди которых были Даяна Брют, Anastasia Stone, Timraz, Максим Заяц, Lora Lea, Shichavin, Анастасия Неонова, NJohn, Татьяна Лапина, Ольга Муртаева, Ринат Камалиев, группа "Паника".

Фотографировали гостей вечера Евгений Жуковский, Екатерина Потапова, Елизавета Керимова.