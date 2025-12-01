Взрывной спрос: кому строители готовы платить любые деньги

Анализ рынка труда от "Авито Подработки" показал, что в 2025 году наибольший спрос в строительной отрасли Московской области наблюдается на монтажников.
Эксперты представили рейтинг из трёх наиболее востребованных профессий в строительном секторе региона.
Наиболее популярны услуги монтажников, за которые предприниматели в области готовы в среднем выплачивать 119,3 тысячи рублей ежемесячно. Второе место по востребованности занимают сборщики мебели, однако их средняя зарплата значительно ниже и составляет около 62,9 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров плиточники, для которых предлагается частичная занятость со средней заработной платой в 107,8 тысяч рублей, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
По всей России монтажники также лидируют по востребованности в строительной отрасли, по данным аналитиков. Их средний доход составляет 104,6 тысячи рублей. Сборщики мебели, также пользующиеся спросом по всей стране, в некоторых регионах получают немного больше, чем в Подмосковье — в среднем около 63,4 тысячи рублей по РФ. А вот плиточники в масштабах страны зарабатывают даже больше, чем в Московской области — свыше 115 тысяч рублей.
