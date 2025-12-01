Ретейл задышал по-новому: онлайн-покупки задают курс

Маркетплейсы становятся драйверами роста, офлайн адаптируется

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам директора по развитию ассортимента Ozon Артема Чернышева, ретейл не просто жив — он трансформируется.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Главная тенденция: стремительный рост качества потребления и увеличение онлайна в более сложные и дорогие товары. В первом полугодии 2025 года рост покупок в категории fashion со средним чеком выше 35 тыс. руб. составил 74%. Это свидетельствует о том, что аудитория становится более зрелой и уже не боится приобретать инвестиционные вещи онлайн.

Изменения в поведении клиентов

Офлайн-ретейлу приходится адаптироваться к новым реалиям. Коммерческий директор Leform Сергей Танин отметил, что трафик снизился, а стоимость привлечения клиентов через цифровые площадки возросла почти вдвое. Конверсия падает — люди могут заходить, но чаще "уходят подумать". Средний чек, напротив, растет, что говорит о новой модели потребления. Теперь покупатели больше не просто тратят деньги — они хотят инвестировать в качественные вещи.

Маркетплейсы как драйверы для бренда

Анна Никандрова из консалтинговой компании Nikoliers также заметила, что количество покупаемых вещей снижается, но торговые центры остаются заполненными. Маркетплейсы становятся драйверами роста для многих ретейлеров, хотя вопрос их эффективности все еще остается открытым. Тем не менее, большинство компаний признают, что маркетплейсы выгодны и рынок ищет новую модель сосуществования онлайн и офлайн-каналов.

Тематика маркетплейсов стала центральной на обсуждении. Артем Чернышев подчеркнул, что страхи касательно "пожирания" офлайн-ретейла часто основаны на недостаточном понимании работы платформ. Он отметил, что для успешного сотрудничества с маркетплейсами необходимы правильные подходы. У Ozon много уникальных пользователей и пунктов выдачи, что создает уникальную среду для брендов. Однако небольшие компании сталкиваются с проблемами, связанными с сезонностью и производственными ограничениями, пишет РБК.