Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России могут отказаться от статуса индивидуального предпринимателя
Побелка должна высохнуть до заморозков — садовник Ян П. из Регенсбурга, centrum.cz
Средняя температура жарки предотвращает разрыв шариков — шеф-повар Энрике Фогаса
Легкая куртка лучший вариант на улицу для активных детей — 7days
Кофе больше не враг сердца: врачи назвали “золотую норму”, продлевающую жизнь
Надписи на парковках вроде для сотрудников не имеют юрсилы — юристы
У певца Алексея Глызина спустя годы отыскалась внебрачная дочь
Территории Монголии и Тувы объединены в проект маршрута по данным Владислава Ховалыга
Кардиотренировки после 50 лет снижают риск гипертонии — Ковач

Ретейл задышал по-новому: онлайн-покупки задают курс

Маркетплейсы становятся драйверами роста, офлайн адаптируется
2:18
Экономика

По словам директора по развитию ассортимента Ozon Артема Чернышева, ретейл не просто жив — он трансформируется.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Главная тенденция: стремительный рост качества потребления и увеличение онлайна в более сложные и дорогие товары. В первом полугодии 2025 года рост покупок в категории fashion со средним чеком выше 35 тыс. руб. составил 74%. Это свидетельствует о том, что аудитория становится более зрелой и уже не боится приобретать инвестиционные вещи онлайн.

 Изменения в поведении клиентов

Офлайн-ретейлу приходится адаптироваться к новым реалиям. Коммерческий директор Leform Сергей Танин отметил, что трафик снизился, а стоимость привлечения клиентов через цифровые площадки возросла почти вдвое. Конверсия падает — люди могут заходить, но чаще "уходят подумать". Средний чек, напротив, растет, что говорит о новой модели потребления. Теперь покупатели больше не просто тратят деньги — они хотят инвестировать в качественные вещи.

 Маркетплейсы как драйверы для бренда

Анна Никандрова из консалтинговой компании Nikoliers также заметила, что количество покупаемых вещей снижается, но торговые центры остаются заполненными. Маркетплейсы становятся драйверами роста для многих ретейлеров, хотя вопрос их эффективности все еще остается открытым. Тем не менее, большинство компаний признают, что маркетплейсы выгодны и рынок ищет новую модель сосуществования онлайн и офлайн-каналов.

Тематика маркетплейсов стала центральной на обсуждении. Артем Чернышев подчеркнул, что страхи касательно "пожирания" офлайн-ретейла часто основаны на недостаточном понимании работы платформ. Он отметил, что для успешного сотрудничества с маркетплейсами необходимы правильные подходы. У Ozon много уникальных пользователей и пунктов выдачи, что создает уникальную среду для брендов. Однако небольшие компании сталкиваются с проблемами, связанными с сезонностью и производственными ограничениями, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Высокая ключевая ставка делает лизинг машин непосильным — экономисты
Экономика и бизнес
Высокая ключевая ставка делает лизинг машин непосильным — экономисты
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Раиса Горбачева разъезжала на ГАЗ-14 и ЗиЛ-41045 — начальник охраны Кузовлев Сергей Милешкин Женщины XVIII века регулярно сталкивались с домогательствами — историк Андреа Рицци Игорь Буккер Космологическая постоянная признана ошибкой после открытия Хаббла Александр Рощин
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
В России могут отказаться от статуса индивидуального предпринимателя
Побелка должна высохнуть до заморозков — садовник Ян П. из Регенсбурга, centrum.cz
Средняя температура жарки предотвращает разрыв шариков — шеф-повар Энрике Фогаса
Легкая куртка лучший вариант на улицу для активных детей — 7days
Кофе больше не враг сердца: врачи назвали “золотую норму”, продлевающую жизнь
Надписи на парковках вроде для сотрудников не имеют юрсилы — юристы
Маркетплейсы становятся драйверами роста, офлайн адаптируется
У певца Алексея Глызина спустя годы отыскалась внебрачная дочь
Территории Монголии и Тувы объединены в проект маршрута по данным Владислава Ховалыга
Кардиотренировки после 50 лет снижают риск гипертонии — Ковач
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.