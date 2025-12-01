В Госдуме оценили последствия возможной отмены статуса индивидуальных предпринимателей

Отмена статуса индивидуальных предпринимателей может привести к росту безработицы, особенно в экономически слабых регионах. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что рассматривается возможность полного упразднения статуса ИП, который, по мнению депутатов, нередко используется для уклонения от налогов.
По словам Арефьева, в случае отмены статуса ИП часть предпринимателей сможет трудоустроиться в компании малого и среднего бизнеса, однако для многих такие изменения станут серьезным испытанием.
"Если статус индивидуальных предпринимателей будет упразднен, часть людей перейдет работать в структуры малого и среднего бизнеса в качестве наемных сотрудников. Но для многих, особенно в регионах, где сложно найти работу, это станет серьезной проблемой. В депрессивных территориях люди могут просто остаться без заработка", — отметил депутат.
Арефьев подчеркнул, что последствия такого решения будут ощущаться неравномерно: если в крупных городах предприниматели смогут найти альтернативу, то в регионах с низкой занятостью люди рискуют остаться без работы.
