Взлёт или падение? Российский автопром готовится к решающему рывку

По заявлению главы Минпромторга Антона Алиханова, в России планируют значительно увеличить присутствие машин российского производства на внутреннем рынке. Ожидается, что к 2035 году их доля достигнет 80%.
Согласно данным, в 2024 году российские автомобили занимали 44% рынка, а в текущем году этот показатель вырос до 55%. Алиханов подчеркнул, что ключевым фактором роста являются государственные промышленные субсидии.
На возобновление деятельности автомобильных заводов, после ухода зарубежных компаний, планируется направить более 350 млрд рублей инвестиций. На текущий момент уже освоено около 115 млрд рублей из этой суммы.
25 ноября глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов предложил ввести обязательное требование для госкомпаний и других организаций, контролируемых государством, закупать автомобили, произведенные в России, для государственных и муниципальных нужд, пишут "Ведомости".
