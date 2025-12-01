Взлёт или падение? Российский автопром готовится к решающему рывку

Доля отечественных авто должна вырасти до 80% — Мипромторг

По заявлению главы Минпромторга Антона Алиханова, в России планируют значительно увеличить присутствие машин российского производства на внутреннем рынке. Ожидается, что к 2035 году их доля достигнет 80%.

Фото: lada.ru is licensed under Free More Info лада искра

Субсидии стимулируют рост

Согласно данным, в 2024 году российские автомобили занимали 44% рынка, а в текущем году этот показатель вырос до 55%. Алиханов подчеркнул, что ключевым фактором роста являются государственные промышленные субсидии.

Инвестиции в перезапуск автозаводов

На возобновление деятельности автомобильных заводов, после ухода зарубежных компаний, планируется направить более 350 млрд рублей инвестиций. На текущий момент уже освоено около 115 млрд рублей из этой суммы.

Предложение о поддержке отечественного автопрома

25 ноября глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов предложил ввести обязательное требование для госкомпаний и других организаций, контролируемых государством, закупать автомобили, произведенные в России, для государственных и муниципальных нужд, пишут "Ведомости".