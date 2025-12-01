Россия замахнулась на место в топ-5 — кто потеснится? Поставки свинины за рубеж заметно выросли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экспорт свинины из России может достигнуть 390 тыс. тонн в 2025 году — "Агроэкспорт"
Экономика

Согласно данным федерального центра "Агроэкспорт", к концу 2025 года российские поставки свинины за рубеж предположительно достигнут 380-390 тысяч тонн.

Подобный объем позволит России занять место в пятерке лидеров среди стран-экспортёров свиноводческой продукции.

Амбициозные цели

Как отмечают в Национальном союзе свиноводов, на данный момент лидирующие позиции по экспорту занимают США, страны Европейского союза, Бразилия, Канада и Чили. Прогнозируемые 380-390 тысяч тонн экспортируемой российской свинины дадут возможность обойти Чили и закрепиться в числе пяти крупнейших мировых экспортеров.

Текущие объёмы экспорта

Предварительные итоги за первые десять месяцев 2025 года, предоставленные Национальным союзом свиноводов, свидетельствуют об экспорте более 324 тысяч тонн продукции свиноводства.

Основные направления экспорта

Белоруссия, Вьетнам, Китай, Армения и Казахстан входят в первую пятёрку стран, в которые Россия поставляет свинину в наибольших объёмах. За рассматриваемый период поставки в Белоруссию увеличились на 33%, во Вьетнам — на 13%, в Китай зафиксирован значительный рост на 84%, в Армению — на 14%, а в Казахстан — на 69%, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
