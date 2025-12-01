Россия замахнулась на место в топ-5 — кто потеснится? Поставки свинины за рубеж заметно выросли

Согласно данным федерального центра "Агроэкспорт", к концу 2025 года российские поставки свинины за рубеж предположительно достигнут 380-390 тысяч тонн.
Подобный объем позволит России занять место в пятерке лидеров среди стран-экспортёров свиноводческой продукции.
Как отмечают в Национальном союзе свиноводов, на данный момент лидирующие позиции по экспорту занимают США, страны Европейского союза, Бразилия, Канада и Чили. Прогнозируемые 380-390 тысяч тонн экспортируемой российской свинины дадут возможность обойти Чили и закрепиться в числе пяти крупнейших мировых экспортеров.
Предварительные итоги за первые десять месяцев 2025 года, предоставленные Национальным союзом свиноводов, свидетельствуют об экспорте более 324 тысяч тонн продукции свиноводства.
Белоруссия, Вьетнам, Китай, Армения и Казахстан входят в первую пятёрку стран, в которые Россия поставляет свинину в наибольших объёмах. За рассматриваемый период поставки в Белоруссию увеличились на 33%, во Вьетнам — на 13%, в Китай зафиксирован значительный рост на 84%, в Армению — на 14%, а в Казахстан — на 69%, сообщает ТАСС.
