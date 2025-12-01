Ждать или снимать? Вот что происходит с арендой квартир в России прямо сейчас

Второй месяц подряд на российском рынке аренды жилой недвижимости наблюдается тенденция к снижению арендных ставок.
По информации, предоставленной "Авито недвижимость", средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в ноябре текущего года составила 35 000 рублей в месяц.
Согласно данным "Ведомостей", это на 3% ниже, чем в октябре, и на 7% меньше, чем в пиковом сентябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на аренду снизились на 1%, что указывает на стабилизацию рынка после сезона высокой активности.
Сервис "Циан" также фиксирует аналогичную динамику. В ноябре ставки на однокомнатные квартиры в городах-миллионниках уменьшились примерно на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня в 31 800 рублей. Двухкомнатные квартиры подешевели еще значительнее — на 2,5%, и средняя стоимость аренды составила 45 100 рублей в месяц.
Специалисты объясняют наблюдаемую ситуацию сезонным фактором — окончанием периода высокой активности, когда спрос на аренду традиционно падает. Завершение сезона переездов, связанных с учебой и работой, приводит к уменьшению числа потенциальных арендаторов. Одновременно предложение на рынке продолжает расти. Аналитики прогнозируют сохранение текущих тенденций в ближайшие месяцы, это создаст более выгодные условия для арендаторов.
