Ждать или снимать? Вот что происходит с арендой квартир в России прямо сейчас

В России второй месяц подряд падают цены на аренду квартир — специалисты
Экономика

Второй месяц подряд на российском рынке аренды жилой недвижимости наблюдается тенденция к снижению арендных ставок.

квартира
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
квартира

По информации, предоставленной "Авито недвижимость", средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в ноябре текущего года составила 35 000 рублей в месяц.

Динамика цен и сравнение с прошлым годом

Согласно данным "Ведомостей", это на 3% ниже, чем в октябре, и на 7% меньше, чем в пиковом сентябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на аренду снизились на 1%, что указывает на стабилизацию рынка после сезона высокой активности.

Анализ данных от "Циан"

Сервис "Циан" также фиксирует аналогичную динамику. В ноябре ставки на однокомнатные квартиры в городах-миллионниках уменьшились примерно на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня в 31 800 рублей. Двухкомнатные квартиры подешевели еще значительнее — на 2,5%, и средняя стоимость аренды составила 45 100 рублей в месяц.

Причины снижения цен и прогнозы на будущее

Специалисты объясняют наблюдаемую ситуацию сезонным фактором — окончанием периода высокой активности, когда спрос на аренду традиционно падает. Завершение сезона переездов, связанных с учебой и работой, приводит к уменьшению числа потенциальных арендаторов. Одновременно предложение на рынке продолжает расти. Аналитики прогнозируют сохранение текущих тенденций в ближайшие месяцы, это создаст более выгодные условия для арендаторов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
