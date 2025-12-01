Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рекордное сближение? В России исчезает пропасть между доходами

В России зафиксировано рекордное сокращение разрыва между доходами бедных и богатых
1:28
Экономика

В России зафиксирован минимальный за последние четверть века разрыв между доходами наиболее и наименее оплачиваемых категорий граждан.

рабочий
Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
рабочий

Сейчас этот показатель составляет 12,7, что является рекордным достижением за 25 лет наблюдений.

Увеличение МРОТ

Как поясняет аналитик Екатерина Косарева, ключевым фактором положительной динамики стало увеличение размера минимальной заработной платы. На это повлияли как экономические тенденции, так и государственное регулирование. Важным инструментом сглаживания неравенства является планомерное увеличение МРОТ — законодательно установленного минимума, ниже которого оплата труда не может быть. В 2026 году запланировано дальнейшее увеличение МРОТ на 20%, в результате чего он превысит отметку в 27 000 рублей, пишут Известия.

В приоритете рабочие специальности

Экономист Ольга Беленькая отмечает, что рынок труда переживает глубокую перестройку. Работодатели проявляют все меньший интерес к найму высокооплачиваемых экспертов. В приоритете у компаний сегодня — рабочие специальности и низкоквалифицированный труд: водители, курьеры, строители. Растущий спрос на эти профессии закономерно влечет за собой увеличение уровня их доходов.

