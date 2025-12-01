Рекордное сближение? В России исчезает пропасть между доходами

В России зафиксировано рекордное сокращение разрыва между доходами бедных и богатых

В России зафиксирован минимальный за последние четверть века разрыв между доходами наиболее и наименее оплачиваемых категорий граждан.

Сейчас этот показатель составляет 12,7, что является рекордным достижением за 25 лет наблюдений.

Увеличение МРОТ

Как поясняет аналитик Екатерина Косарева, ключевым фактором положительной динамики стало увеличение размера минимальной заработной платы. На это повлияли как экономические тенденции, так и государственное регулирование. Важным инструментом сглаживания неравенства является планомерное увеличение МРОТ — законодательно установленного минимума, ниже которого оплата труда не может быть. В 2026 году запланировано дальнейшее увеличение МРОТ на 20%, в результате чего он превысит отметку в 27 000 рублей, пишут Известия.

В приоритете рабочие специальности

Экономист Ольга Беленькая отмечает, что рынок труда переживает глубокую перестройку. Работодатели проявляют все меньший интерес к найму высокооплачиваемых экспертов. В приоритете у компаний сегодня — рабочие специальности и низкоквалифицированный труд: водители, курьеры, строители. Растущий спрос на эти профессии закономерно влечет за собой увеличение уровня их доходов.