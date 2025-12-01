Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2100 точек невозврата: почему Ирландия теряет свои пабы

Более 2000 пабов уже закрылись в Ирландии —The Guardian
1:03
Экономика

Традиционные ирландские пабы находятся в затруднительном положении.

паб
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
паб

Культурное наследие под угрозой

"Ирландские питейные заведения переживают непростые времена, особенно в сельской местности, и даже в Дублине многие испытывают трудности", — сообщает The Guardian.

Издание подчёркивает важность пабов как культурного символа Ирландии, отмечая их частое появление в кинематографе и литературе, их привлекательность для туристов и популярность подобных заведений по всему миру.

Статистика закрытий: тревожные цифры

Начиная с 2005 года, Ирландия потеряла более 2100 пабов, что в среднем составляет 112 заведений в год. Основные факторы, способствующие этому упадку, включают обременительные налоги на алкогольные напитки, законодательные ограничения вождения в состоянии алкогольного опьянения, растущую стоимость недвижимости и общую тенденцию к сокращению потребления спиртного, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
