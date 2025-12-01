2100 точек невозврата: почему Ирландия теряет свои пабы

Традиционные ирландские пабы находятся в затруднительном положении.
"Ирландские питейные заведения переживают непростые времена, особенно в сельской местности, и даже в Дублине многие испытывают трудности", — сообщает The Guardian.
Издание подчёркивает важность пабов как культурного символа Ирландии, отмечая их частое появление в кинематографе и литературе, их привлекательность для туристов и популярность подобных заведений по всему миру.
Начиная с 2005 года, Ирландия потеряла более 2100 пабов, что в среднем составляет 112 заведений в год. Основные факторы, способствующие этому упадку, включают обременительные налоги на алкогольные напитки, законодательные ограничения вождения в состоянии алкогольного опьянения, растущую стоимость недвижимости и общую тенденцию к сокращению потребления спиртного, сообщает РИА Новости.
Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.