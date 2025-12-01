Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трудовой подвиг отменяется: россиян обрадовали новостью о работе в конце декабря

В конце декабря у россиян будет рекордно короткая рабочая неделя
1:06
Экономика

Последняя перед Новым годом рабочая неделя для жителей России окажется существенно короче обычного.

Календарь
Фото: unsplash.com by William Iven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Календарь

Работать предстоит только в течение двух дней — 29 и 30 декабря. Это обусловлено переносом выходного дня: 31 декабря, выпадающее на среду, стало официально нерабочим.

Сокращённая рабочая неделя в конце декабря

Граждане смогут раньше приступить к предпраздничным хлопотам. Новый 2026 год наступит в четверг, 1 января, после непродолжительной двухдневной рабочей недели. Всего в декабре, последнем месяце текущего года, будет 22 рабочих дня.

Долгожданные новогодние каникулы

Предстоящие зимние каникулы станут самыми продолжительными за несколько лет — их длительность составит 12 дней. Начнутся они 31 декабря и завершатся 11 января, а вернуться к трудовым обязанностям необходимо будет 12 января, сообщает "Муравленко 24".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
