Бельгия готовит хитрый манёвр? Замороженные миллиарды РФ станут кредитным дождем для Украины

Бельгийский премьер Барт де Вевер рассматривает вариант использования замороженных российских активов для предоставления займов Украине.
Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что для реализации этой идеи премьер-министр добивается предоставления гарантий со стороны других стран-членов Евросоюза. Предполагается, что подписание соответствующих договоренностей должно произойти до конца текущего года.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Бельгия настаивает на обеспечении гарантий со стороны ЕС, прежде чем дать согласие на использование замороженных российских активов для поддержки Украины.
Подчеркивается, что без получения "репарационного кредита" от Евросоюза, Украина рискует столкнуться с серьезными финансовыми трудностями уже в начале 2026 года. Предполагается, что данный кредит позволит Киеву получить необходимые средства в кратчайшие сроки, а погашение задолженности будет осуществляться лишь после получения репараций от России.
Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.