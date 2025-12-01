Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бельгия готовит хитрый манёвр? Замороженные миллиарды РФ станут кредитным дождем для Украины

Бельгия предлагает использовать замороженные активы России при соблюдении условий
1:16
Экономика

Бельгийский премьер Барт де Вевер рассматривает вариант использования замороженных российских активов для предоставления займов Украине.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Возможная трансформация активов РФ в кредиты Украине: инициатива Бельгии

Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что для реализации этой идеи премьер-министр добивается предоставления гарантий со стороны других стран-членов Евросоюза. Предполагается, что подписание соответствующих договоренностей должно произойти до конца текущего года.

Условия и риски реализации плана

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Бельгия настаивает на обеспечении гарантий со стороны ЕС, прежде чем дать согласие на использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Подчеркивается, что без получения "репарационного кредита" от Евросоюза, Украина рискует столкнуться с серьезными финансовыми трудностями уже в начале 2026 года. Предполагается, что данный кредит позволит Киеву получить необходимые средства в кратчайшие сроки, а погашение задолженности будет осуществляться лишь после получения репараций от России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
