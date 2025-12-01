Небо в тисках стихии: тысячи рейсов парализованы в США

Согласно информации, предоставленной специализированным ресурсом FlightAware, неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены или задержки не менее 8 тысяч авиарейсов в Соединённых Штатах Америки.
По данным на 30 ноября, задержки коснулись 7460 рейсов. 664 авиарейса были полностью отменены в связи с погодными условиями.
Ранее метеорологические службы предупреждали население о надвигающейся снежной погоде и резком похолодании в ряде штатов.
Телеканал CBS News сообщает, что основное количество задержек и отмен рейсов наблюдалось в воздушных гаванях таких городов, как Бостон (штат Массачусетс), Детройт (штат Мичиган), Миннеаполис (штат Миннесота), Нью-Йорк и Чикаго (штат Иллинойс), пишет ТАСС.
