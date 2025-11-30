Катарский рынок ждёт российские товары: раскрыт главный козырь

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил о заинтересованности российских компаний в капиталовложениях в катарскую экономику и о стабильном спросе на российские товары в Катаре.
У России есть все шансы расширить свое присутствие на катарском рынке, учитывая уже сложившуюся репутацию надежного поставщика. Основной акцент делается на продовольствие и сельхозпродукцию, включая поставки мяса, шоколада и замороженных овощей. По мнению Решетникова, потенциал экспорта значительно выше, особенно в отношении халяльной мясной и молочной продукции, а также кондитерских изделий. Он подчеркнул, что катарские потребители уже знакомы с качеством российских товаров и привыкают к ним.
Решетников отметил привлекательность арабских стран Персидского залива для российского бизнеса, в частности, в сфере индустриальной кооперации. Арабские страны активно привлекают инвестиции и развивают особые экономические зоны. Российские инвесторы заинтересованы в деятельности в таких зонах в Дохе. Министр упомянул успешные примеры, в том числе в фармацевтической отрасли, где уже готовятся к запуску новые предприятия.
Особое внимание было уделено промышленной зоне KIZAD в ОАЭ, где успешно работают российские компании. Решетников подчеркнул, что KIZAD предоставляет возможность сочетать российские технологии с адаптацией продукции для нужд третьих стран. Российские предприятия в KIZAD имеют доступ к компонентной базе, а также к выгодным условиям финансирования, что важно для экспорта высокотехнологичной продукции, пишет ТАСС.
Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.