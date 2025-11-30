Россия и Боливия объединяются ради Бразилии — большая игра на рынке удобрений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Боливия заинтересована в партнёрстве с Россией для производства и транзита удобрений
Экономика

Представитель боливийского правительства, временно исполняющий обязанности заместителя министра альтернативной энергетики Фредди Густаво Веласкес Роблес поделился информацией о потенциальном взаимодействии России и Боливии в секторе удобрений, особенно в контексте поставок на бразильский рынок.

Интерес к российскому опыту в производстве мочевины

Замминистра подчеркнул, что Россия является одним из ведущих мировых производителей карбамида (мочевины), и Боливия выражает заинтересованность в налаживании партнёрства с российской стороной именно в этом направлении.

Боливия как транзитный пункт для экспорта в Бразилию

Веласкес Роблес уточнил, что Боливия располагает собственным производством мочевины, однако ключевым фактором является наличие огромного соседнего рынка — Бразилии, нуждающегося в удобрениях. В связи с этим рассматривается вариант сотрудничества, при котором Боливия могла бы стать площадкой для совместных с Россией усилий по обеспечению потребностей бразильского сельского хозяйства, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
