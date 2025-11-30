Китай как центр империи электромобилей: сможет ли Volkswagen укрепить позиции

Volkswagen смещает акцент на Китай в производстве электромобилей — Financial Times

Экономика

Volkswagen утверждает, что освоил выпуск электрокаров в Китае с себестоимостью вдвое меньшей, чем в Германии.

Фото: commons.wikimedia.org by ZHONG 82035 WANGZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Unyx 08

По данным Financial Times, этого удалось достичь благодаря ускоренной разработке, более доступной рабочей силе, упрощенному поиску комплектующих для аккумуляторов и оптимизированной логистической цепочке.

Инвестиции в научно-исследовательскую базу в Хэфэе

После значительных вложений в новую научно-исследовательскую базу в Хэфэе, включающую более сотни лабораторий для всестороннего тестирования, автопроизводитель заявляет о возможности одновременной проверки программного обеспечения, аппаратной части и автомобилей в целом.

Томас Ульбрих, руководитель технологического подразделения Volkswagen в Китае, подчеркивает, что новый завод обеспечивает инженерным командам беспрецедентный уровень интеграции, сокращая сроки принятия решений и ускоряя инновации. Volkswagen заявляет, что время разработки новых электромобилей в Китае сокращено примерно на 30% по сравнению с традиционными 50 месяцами.

Планы по выпуску электромобилей и возможный экспорт

Компания планирует представить около 30 новых моделей электромобилей в Китае в ближайшие пять лет, стремясь укрепить свои позиции на крупнейшем в мире автомобильном рынке, где конкуренция с локальными производителями ослабила её прошлые лидерские позиции.

Первоначально стратегия была ориентирована на производство "в Китае, для Китая", но теперь руководство рассматривает возможность экспорта произведённых в Китае моделей и внедрения китайских разработок в глобальные операции.

Volkswagen выделяется масштабом своих инвестиций: с 2022 года компания вложила в Китай около 4 миллиардов евро, включая партнёрство с Xpeng и финансирование Horizon Robotics для разработки ИИ-чипов для систем автономного вождения.

Эти шаги предпринимаются на фоне сокращения расходов Volkswagen в Германии, где высокие производственные затраты и низкий спрос в Европе привели к планам по сокращению 35 000 рабочих мест к 2030 году.