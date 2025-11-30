Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роупджампинг стал популярным видом активного отдыха по данным туристов
Обжаривание риса на сковороде делает вкус более насыщенным
Постановка стопы на середину снижает нагрузку на суставы
Осветление волос требует трёхмесячного перерыва между процедурами — Malatec
Перекись водорода защищает корни растений — агроном Кристина Хрустова
Гигантские панды применяют ветки как орудия — Current Biology
Инспекторы ГАИ получили право направлять водителей на медосмотр — юристы
Три ключевых риска зимнего строительства: плесень, трещины и теплопотери
Врачи достали выпавший резец из бронхов ребёнка – Минздрав НСО

Нефтяной сюрприз? 8 стран ОПЕК+ заморозили добычу

Восемь стран ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в 2026 году
1:56
Экономика

Восемь государств, входящих в состав ОПЕК+, приняли решение не увеличивать объёмы нефтедобычи в первые три месяца 2026 года.

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

Об этом говорится в официальном сообщении организации. Установленные лимиты на добычу для этих стран останутся на уровне декабря 2025 года.

Сохранение текущих объёмов добычи

Страны-участницы соглашения подтвердили свою готовность к постепенному возврату на рынок 1,65 млн баррелей в сутки, однако этот процесс будет зависеть от текущей ситуации на рынке и будет осуществляться поэтапно. В ОПЕК подчеркнули, что продолжат мониторинг рыночной конъюнктуры и при необходимости могут приостановить или отменить увеличение добычи.

Квоты на добычу нефти в 2026 году

Что касается объёмов добычи для отдельных стран, то в период с января по март 2026 года для России установлен лимит в 9,574 млн баррелей в сутки, для Саудовской Аравии — 10,103 млн баррелей в сутки, для Ирака — 4,273 млн баррелей в сутки, для ОАЭ — 3,411 млн баррелей в сутки, для Кувейта — 2,580 млн баррелей в сутки, для Казахстана — 1,569 млн баррелей в сутки, для Алжира — 971 тыс. баррелей в сутки и для Омана — 811 тыс. баррелей в сутки, не учитывая график компенсаций.

Следующая встреча стран "восьмерки" ОПЕК+ запланирована на 4 января. На ней будут рассмотрены текущие тенденции рынка и дальнейшие планы по добыче нефти, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
