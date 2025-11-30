Нефтяной сюрприз? 8 стран ОПЕК+ заморозили добычу

Восемь стран ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в 2026 году

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Восемь государств, входящих в состав ОПЕК+, приняли решение не увеличивать объёмы нефтедобычи в первые три месяца 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Установка

Об этом говорится в официальном сообщении организации. Установленные лимиты на добычу для этих стран останутся на уровне декабря 2025 года.

Сохранение текущих объёмов добычи

Страны-участницы соглашения подтвердили свою готовность к постепенному возврату на рынок 1,65 млн баррелей в сутки, однако этот процесс будет зависеть от текущей ситуации на рынке и будет осуществляться поэтапно. В ОПЕК подчеркнули, что продолжат мониторинг рыночной конъюнктуры и при необходимости могут приостановить или отменить увеличение добычи.

Квоты на добычу нефти в 2026 году

Что касается объёмов добычи для отдельных стран, то в период с января по март 2026 года для России установлен лимит в 9,574 млн баррелей в сутки, для Саудовской Аравии — 10,103 млн баррелей в сутки, для Ирака — 4,273 млн баррелей в сутки, для ОАЭ — 3,411 млн баррелей в сутки, для Кувейта — 2,580 млн баррелей в сутки, для Казахстана — 1,569 млн баррелей в сутки, для Алжира — 971 тыс. баррелей в сутки и для Омана — 811 тыс. баррелей в сутки, не учитывая график компенсаций.

Следующая встреча стран "восьмерки" ОПЕК+ запланирована на 4 января. На ней будут рассмотрены текущие тенденции рынка и дальнейшие планы по добыче нефти, пишет ТАСС.