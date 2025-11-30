Вторичный рынок недвижимости выдал аномальный рост: что будет дальше

Сделки с жильём достигли рекордных показателей — ЦИАН

Экономика

Вторичный рынок недвижимости в крупных городах России продемонстрировал признаки активизации.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

Согласно данным, в октябре количество сделок купли-продажи увеличилось на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель с лета 2024 года.

Факторы, влияющие на рост активности

По мнению экспертов, позитивная динамика обусловлена несколькими ключевыми факторами, включая более мягкие условия ипотечного кредитования, переток денежных средств с банковских депозитов и реализацию накопившегося спроса на жильё.

Последствия увеличения продаж

Увеличение объёмов продаж привело к сокращению скидок на жильё и уменьшению предложения наиболее привлекательных объектов. Тем не менее, средние цены на жилую недвижимость пока не демонстрируют существенного роста.

Региональная динамика

По данным ЦИАН, в 36 региональных агломерациях России с населением свыше 500 тысяч человек в октябре было совершено 60 тысяч сделок с готовым жильём, что на 31,6% больше, чем годом ранее.

Это максимальный показатель, зафиксированный с июля 2024 года. В целом по России наблюдается более умеренная тенденция. Согласно информации "Авито Недвижимости", спрос на жильё в октябре увеличился на 8% в годовом выражении. Аналогичный рост интереса к вторичной недвижимости отмечают и аналитики "Яндекс Недвижимости", согласно "Ъ".