Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роупджампинг стал популярным видом активного отдыха по данным туристов
Обжаривание риса на сковороде делает вкус более насыщенным
Постановка стопы на середину снижает нагрузку на суставы
Восемь стран ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в 2026 году
Осветление волос требует трёхмесячного перерыва между процедурами — Malatec
Перекись водорода защищает корни растений — агроном Кристина Хрустова
Гигантские панды применяют ветки как орудия — Current Biology
Инспекторы ГАИ получили право направлять водителей на медосмотр — юристы
Три ключевых риска зимнего строительства: плесень, трещины и теплопотери

Вторичный рынок недвижимости выдал аномальный рост: что будет дальше

Сделки с жильём достигли рекордных показателей — ЦИАН
1:44
Экономика

Вторичный рынок недвижимости в крупных городах России продемонстрировал признаки активизации.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Согласно данным, в октябре количество сделок купли-продажи увеличилось на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель с лета 2024 года. 

Факторы, влияющие на рост активности

По мнению экспертов, позитивная динамика обусловлена несколькими ключевыми факторами, включая более мягкие условия ипотечного кредитования, переток денежных средств с банковских депозитов и реализацию накопившегося спроса на жильё.

Последствия увеличения продаж

Увеличение объёмов продаж привело к сокращению скидок на жильё и уменьшению предложения наиболее привлекательных объектов. Тем не менее, средние цены на жилую недвижимость пока не демонстрируют существенного роста.

Региональная динамика

По данным ЦИАН, в 36 региональных агломерациях России с населением свыше 500 тысяч человек в октябре было совершено 60 тысяч сделок с готовым жильём, что на 31,6% больше, чем годом ранее.

Это максимальный показатель, зафиксированный с июля 2024 года. В целом по России наблюдается более умеренная тенденция. Согласно информации "Авито Недвижимости", спрос на жильё в октябре увеличился на 8% в годовом выражении. Аналогичный рост интереса к вторичной недвижимости отмечают и аналитики "Яндекс Недвижимости", согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Последние материалы
Обжаривание риса на сковороде делает вкус более насыщенным
Постановка стопы на середину снижает нагрузку на суставы
Восемь стран ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в 2026 году
Осветление волос требует трёхмесячного перерыва между процедурами — Malatec
Перекись водорода защищает корни растений — агроном Кристина Хрустова
Гигантские панды применяют ветки как орудия — Current Biology
Инспекторы ГАИ получили право направлять водителей на медосмотр — юристы
Три ключевых риска зимнего строительства: плесень, трещины и теплопотери
Врачи достали выпавший резец из бронхов ребёнка – Минздрав НСО
У каждого второго пса нашли неожиданную родословную: вы не поверите, кто его прадед
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.