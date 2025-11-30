Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Два российских богатыря: российские специалисты вывели новые сорта арахиса

Российские учёные представили новые сорта арахиса — ВИР
Экономика

Арахис — одна из самых востребованных масличных культур.

арахис
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
арахис

Он используется:

  • в кондитерской промышленности,
  • в производстве растительного масла,
  • в выпуске снеков и паст,
  • в пищевых ингредиентов для крупных фабрик.

При этом Россия практически не выращивает арахис, полностью зависит от импорта. Только за 2024 год страна закупила сырой арахис на сумму более $220 млн, а 95 % поставок приходятся на Бразилию, Аргентину и Индию.

Новые сорта

Как стало известно, российские специалисты создали два новых сорта арахиса. Исследование Виктории Бемовой впервые в России подробно изучило ген cus, отвечающий за синтез кукумопина — защитного соединения, которое, по мнению исследователей, влияет на устойчивость растения. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова.

В чём уникальность сортов "Виктория" и "Бемоль"

Новые разработки отличаются сразу несколькими характеристиками, важными для промышленного выращивания:

  • крупное семя — ценится переработчиками и увеличивает рентабельность;
  • большая масса бобов и семян, превышающая показатели базового сорта "Отрадокубанский";
  • высокая урожайность;
  • адаптация к климату юга России — Краснодарского края и Астраханской области, то есть сорта создавались не "в теории", а в условиях, максимально приближённых к реальным полям, где арахис может выращиваться без теплиц.

Передача новых сортов на госиспытания — ключевой шаг на пути к созданию первых полноценных полей арахиса в России, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
