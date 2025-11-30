Два российских богатыря: российские специалисты вывели новые сорта арахиса

Арахис — одна из самых востребованных масличных культур.
Он используется:
При этом Россия практически не выращивает арахис, полностью зависит от импорта. Только за 2024 год страна закупила сырой арахис на сумму более $220 млн, а 95 % поставок приходятся на Бразилию, Аргентину и Индию.
Как стало известно, российские специалисты создали два новых сорта арахиса. Исследование Виктории Бемовой впервые в России подробно изучило ген cus, отвечающий за синтез кукумопина — защитного соединения, которое, по мнению исследователей, влияет на устойчивость растения. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова.
Новые разработки отличаются сразу несколькими характеристиками, важными для промышленного выращивания:
Передача новых сортов на госиспытания — ключевой шаг на пути к созданию первых полноценных полей арахиса в России, пишет ТАСС.
