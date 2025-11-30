Игристое не по карману? Цены на шампанское сильно отличаются по регионам

За прошедший год средневзвешенная цена на российское шампанское увеличилась на 10,2%.
Об этом сообщил заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, отметив, что значительных колебаний цен перед новогодними праздниками ожидать не стоит.
По словам Леонова, в текущем году средняя цена за литр шампанского составила 565,9 рублей. При этом в преддверии Нового года, благодаря акциям и скидкам, которые характерны для сезонных товаров, в том числе игристых вин, стоимость напитка останется стабильной. Эксперт подчеркнул, что в декабре объемы продаж шампанского значительно превышают показатели других месяцев, что позволяет бизнесу компенсировать небольшую наценку за счёт оборота, пишет ТАСС.
Анализ цен по регионам показывает, что в Москве средняя стоимость литра шампанского составляет 640,6 рублей, а в Санкт-Петербурге — 621,4 рубля.
Самая высокая цена на этот новогодний атрибут зафиксирована в Сахалинской области, в городе Оха, где литр шампанского обходится в среднем в 965,6 рублей.
Самая низкая стоимость отмечена в Дагестане, в городе Хасавюрт, — 344,7 рубля за литр.
