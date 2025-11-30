Зелёные поля пустеют: почему в Новой Зеландии исчезают фермерские хозяйства

Число фермерских хозяйств в Новой Зеландии стремительно сокращается — The Guardian

Статистические данные свидетельствуют о заметном сокращении числа фермерских хозяйств в Новой Зеландии.

Фото: commons.wikimedia.org by Rustam13n, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Campus08

Если в 2002 году их насчитывалось 70 336, то к 2022 году эта цифра уменьшилась до 47 250, что составляет примерно 33-процентное снижение. Вместе с этим общая площадь сельскохозяйственных угодий за тот же период сократилась на 15%.

Крупные предприятия выкупают фермы

Сельское хозяйство остаётся важной отраслью для Новой Зеландии, с экспортом молочной продукции, мяса, киви и яблок. Несмотря на уменьшение количества ферм, некоторые из них консолидируются в крупные предприятия. К примеру, молочный кооператив Fonterra недавно продал свой потребительский сегмент французской компании Lactalis за существенную сумму.

Финансовые трудности начинающих фермеров

Несмотря на высокий спрос на новозеландскую молочную продукцию, молодым фермерам становится всё сложнее стать землевладельцами. Раньше они могли управлять чужими фермами, получая долю от прибыли, но растущая стоимость земли усложняет и эту задачу.

А приобретение собственной земли становится невыполнимой из-за роста цен и изменяющейся экономической обстановки, пишет The Guardian.