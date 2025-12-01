Финансовый минимум теряет старые границы: в 2026-м пересмотрят основу, от которой считаются доходы

Совет Федерации утвердил МРОТ 27093 рубля с 2026 года — сенатор Косихина

В 2026 году в России произойдёт значимое повышение минимального размера оплаты труда. Это изменение затронет миллионы граждан, для которых важны стабильность и уровень дохода. Какие именно новшества вступят в силу и почему МРОТ растёт — об этом сообщает Dzen.

Новые параметры МРОТ с 2026 года

Совет Федерации официально одобрил поправки к закону о минимальном размере оплаты труда на пленарном заседании 26 ноября. Как пояснила сенатор Наталья Косихина, с 1 января 2026 года МРОТ будет увеличен до 27 093 рублей в месяц. Для многих россиян это означает повышение базовых доходов, так как минимальная зарплата применяется для расчёта оплаты труда, больничных, отпускных и некоторых социальных выплат.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей в месяц, а после нововведений эта сумма вырастет почти на 5 тысяч рублей. Таким образом, государство старается поддерживать граждан с самыми низкими доходами, чтобы уровень МРОТ не отставал от экономических реалий.

Как рассчитывается минимальная зарплата

МРОТ в России привязан к медианной заработной плате. Согласно новым законодательным нормам, с 2025 года минимальная зарплата должна составлять не менее 48% от медианной зарплаты по стране за предыдущий год. Этот показатель устанавливает своеобразную "нижнюю планку" на рынке труда, стимулируя работодателей не занижать доходы своих сотрудников.

МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год. При этом он должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

В 2024 году, по данным Росстата, медианная зарплата составляет 56 443 рубля. Поэтому новый размер минимальной оплаты труда с 2026 года призван сохранить соотношение между ключевыми экономическими показателями.

Текущий и будущий МРОТ

Переход на новый МРОТ отразится на доходах многих категорий работников. Сейчас минималка составляет 22 440 рублей, и это уже выше прожиточного минимума. Однако инфляция и повышение цен на основные товары и услуги требуют корректировки уровня оплаты труда. Увеличение МРОТ до 27 093 рублей обеспечит дополнительную защиту для наименее защищённых групп населения, включая работников бюджетной сферы, занятых в сельском хозяйстве, социальных и коммунальных службах.

Для сравнения: повышение МРОТ — не только про рост зарплат, но и про изменение расчёта ряда других выплат и пособий, что в долгосрочной перспективе скажется на доходах миллионов семей.

Плюсы и минусы повышения МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда имеет как очевидные плюсы, так и определённые вызовы для экономики.

Преимущества для работников

Рост минимальных зарплат и повышение стандартов жизни

Соответствие МРОТ реальным экономическим условиям

Защита от бедности для низкооплачиваемых профессий

Автоматический пересчёт социальных пособий, зависящих от МРОТ

Возможные сложности для работодателей

Рост затрат на фонд оплаты труда

Необходимость пересмотра штатного расписания

Дополнительная нагрузка на малый бизнес и организации с ограниченным бюджетом

Баланс интересов между работниками и работодателями — ключевая задача для государства при проведении подобных реформ.

Как работодателям и работникам адаптироваться к новому МРОТ

Работодателям важно заранее проверить соответствие зарплат новым требованиям и подготовить корректировки в штатном расписании. Работникам стоит следить за изменениями в расчёте оплаты труда и при необходимости обращаться в кадровые службы для уточнения деталей. Бюджетным организациям рекомендуется своевременно согласовывать фонды оплаты труда с учётом грядущих изменений. Следите за новостями о региональных коэффициентах и надбавках: в разных субъектах РФ могут быть свои особенности расчёта. Помните, что повышение МРОТ влияет на размер больничных, отпускных и некоторых социальных выплат.

Популярные вопросы о минимальном размере оплаты труда с 2026 года

Сколько будет составлять МРОТ с января 2026 года?

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц.

Как определяется размер МРОТ в России?

МРОТ рассчитывается исходя из медианной заработной платы за предыдущий год и не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Кому выгодно повышение МРОТ?

В первую очередь, сотрудникам с низкими доходами, бюджетникам, а также тем, чьи выплаты зависят от размера минимальной зарплаты.