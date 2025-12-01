Финансовый минимум теряет старые границы: в 2026-м пересмотрят основу, от которой считаются доходы

В 2026 году в России произойдёт значимое повышение минимального размера оплаты труда. Это изменение затронет миллионы граждан, для которых важны стабильность и уровень дохода. Какие именно новшества вступят в силу и почему МРОТ растёт — об этом сообщает Dzen.
Совет Федерации официально одобрил поправки к закону о минимальном размере оплаты труда на пленарном заседании 26 ноября. Как пояснила сенатор Наталья Косихина, с 1 января 2026 года МРОТ будет увеличен до 27 093 рублей в месяц. Для многих россиян это означает повышение базовых доходов, так как минимальная зарплата применяется для расчёта оплаты труда, больничных, отпускных и некоторых социальных выплат.
"Размер выплаты будет увеличен с 1 января 2026 года", — пояснила сенатор Наталья Косихина.
На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей в месяц, а после нововведений эта сумма вырастет почти на 5 тысяч рублей. Таким образом, государство старается поддерживать граждан с самыми низкими доходами, чтобы уровень МРОТ не отставал от экономических реалий.
МРОТ в России привязан к медианной заработной плате. Согласно новым законодательным нормам, с 2025 года минимальная зарплата должна составлять не менее 48% от медианной зарплаты по стране за предыдущий год. Этот показатель устанавливает своеобразную "нижнюю планку" на рынке труда, стимулируя работодателей не занижать доходы своих сотрудников.
МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год. При этом он должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
В 2024 году, по данным Росстата, медианная зарплата составляет 56 443 рубля. Поэтому новый размер минимальной оплаты труда с 2026 года призван сохранить соотношение между ключевыми экономическими показателями.
Переход на новый МРОТ отразится на доходах многих категорий работников. Сейчас минималка составляет 22 440 рублей, и это уже выше прожиточного минимума. Однако инфляция и повышение цен на основные товары и услуги требуют корректировки уровня оплаты труда. Увеличение МРОТ до 27 093 рублей обеспечит дополнительную защиту для наименее защищённых групп населения, включая работников бюджетной сферы, занятых в сельском хозяйстве, социальных и коммунальных службах.
Для сравнения: повышение МРОТ — не только про рост зарплат, но и про изменение расчёта ряда других выплат и пособий, что в долгосрочной перспективе скажется на доходах миллионов семей.
Увеличение минимального размера оплаты труда имеет как очевидные плюсы, так и определённые вызовы для экономики.
Преимущества для работников
Возможные сложности для работодателей
Баланс интересов между работниками и работодателями — ключевая задача для государства при проведении подобных реформ.
Сколько будет составлять МРОТ с января 2026 года?
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц.
Как определяется размер МРОТ в России?
МРОТ рассчитывается исходя из медианной заработной платы за предыдущий год и не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Кому выгодно повышение МРОТ?
В первую очередь, сотрудникам с низкими доходами, бюджетникам, а также тем, чьи выплаты зависят от размера минимальной зарплаты.
