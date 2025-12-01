Праздник вырос, а настроение осталось прежним: корпоративы-2025 удивляют совершенно новым уклоном

Компании значительно сократили число корпоративов в 2025 году

Каждый декабрь тысячи офисных работников ждут новогоднего корпоратива — праздника, который обещает не только веселье, но и долгожданное ощущение единства команды. В этом году вечеринки станут заметно дороже, а формат самого торжества меняется, подстраиваясь под новые экономические реалии. Как изменились цены и почему эмоции от праздника остаются прежними? Об этом сообщает Dzen.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогодний корпоратив

Как изменились цены на новогодние корпоративы в 2025 году

Традиция корпоративных праздников в России прочно укоренилась за последние десятилетия. Однако Новый год 2025 года оказался одним из самых дорогих для компаний: стоимость организации выросла примерно на треть или даже больше. Инфляция и рост цен на услуги ресторанов, аренду залов, а также на развлечения отразились на бюджетах как крупного бизнеса, так и малых предприятий.

По статистике, полноценные банкеты с программой и ведущим теперь планируют не все работодатели — примерно две трети компаний. Многие пересматривают форматы, сокращают расходы или вовсе отказываются от традиционных празднований.

Новогодние корпоративы в этом году вырастут в цене примерно на 30-40% — инфляция уверенно перекладывает свои аппетиты на рестораны и индустрию развлечений.

Бюджет вечера для каждого сотрудника теперь заметно различается в зависимости от масштаба и статуса компании. В малом бизнесе часто предпочитают совместные сборные мероприятия, когда коллективы объединяются для экономии.

Варианты проведения корпоративов: от простых вечеринок до премиума

Современный рынок корпоративных мероприятий предлагает множество форматов, и стоимость зависит от выбранного сценария:

Для небольших фирм часто выбирают скромные посиделки в кафе или ресторане. Такой праздник обходится примерно в 4000–5000 рублей на человека, а если коллектив готов самостоятельно организовать вечер, затраты можно снизить до 2500-3000 рублей. В крупных городах эти суммы могут быть выше из-за спроса и уровня заведений.

Средний бизнес арендует отдельные банкетные залы, приглашает ведущих и диджеев, устраивает полноценные банкеты с закусками, алкоголем и развлекательной программой. В этом случае чек на одного сотрудника составляет 6000-10 000 рублей, а общий бюджет легко достигает 200 000-250 000 рублей для коллектива из 40-50 человек.

Крупные компании и холдинги доверяют организацию профессиональным ивент-агентствам "под ключ". Такой праздник включает не только банкет, но и тематические шоу, конкурсы, подарки, часто — выступления артистов и фотозоны. Стоимость мероприятия может превышать миллион рублей, а в столицах — и 7-10 миллионов на коллектив из 100 человек.

В Москве и Санкт-Петербурге корпоративы проводят чаще, чем в большинстве регионов. Некоторые компании устраивают праздники дважды в год — летом и зимой.

В регионах формат попроще: здесь чаще арендуют рестораны или выезжают за город на базу отдыха, где компания может сама организовать праздник с минимальными затратами на аренду и кейтеринг.

Корпоративы в столице и регионах

Бюджет на корпоратив существенно различается в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге вечеринки обходятся дороже из-за высокой стоимости услуг, конкуренции между заведениями и постоянного спроса на ивент-услуги. Для компаний средней руки праздник на 100 человек может стоить от 7 до 10 миллионов рублей — и это далеко не ультра-люкс формат.

В регионах корпоратив чаще проходит в формате традиционного ужина в ресторане с небольшими конкурсами и минимальной шоу-программой. При этом, даже при более скромном бюджете, организации удаётся создать атмосферу праздника и укрепить корпоративный дух.

Выездные мероприятия — популярная альтернатива для тех, кто хочет снизить расходы: базы отдыха, коттеджи, где коллектив может арендовать зал и организовать развлекательную программу самостоятельно. Это не только экономит средства, но и позволяет сделать праздник более неформальным и тёплым.

Плюсы и минусы различных форматов новогодних корпоративов

Формат праздника влияет на эмоции сотрудников и атмосферу в коллективе. Рассмотрим основные достоинства и недостатки разных подходов:

Преимущества корпоративных вечеринок

Сплачивают команду и создают атмосферу единства

Мотивируют сотрудников на дальнейшие успехи

Позволяют руководству поблагодарить коллектив за работу

Дарят возможность неформального общения вне офиса

Недостатки и сложности

Высокая стоимость организации, особенно в столице

Не всегда удаётся учесть вкусы всех участников

Иногда праздник воспринимается как формальность, а не настоящий отдых

Риск перерасхода бюджета и сложностей с организацией

Для небольших компаний особенно важно находить баланс между экономией и созданием яркого праздника, а крупные компании всё чаще стараются удивлять сотрудников оригинальными форматами, приглашёнными артистами и тематическими вечерами.

Как организовать корпоратив в 2025 году

Определите бюджет мероприятия заранее, учитывая инфляцию и рост цен на услуги. Продумайте формат с учётом интересов коллектива: банкет, вечеринка, тематическая программа, выезд за город. Проверьте репутацию ивент-агентства или ресторана — изучите отзывы, обратитесь к знакомым за рекомендациями. Закажите зал и услуги ведущих как можно раньше: в декабре спрос на хорошие площадки особенно высок. Обсудите меню с учётом предпочтений сотрудников и заранее уточните все детали по алкоголю и развлекательной программе. Позаботьтесь о безопасности и трансфере сотрудников при выездных мероприятиях. Не забывайте о корпоративных традициях и поощрениях — подарки, номинации, тёплые слова благодарности. После праздника попросите обратную связь от коллектива — это поможет сделать следующий корпоратив ещё лучше.

Популярные вопросы о новогодних корпоративах 2025

Какой формат корпоратива выбрать при ограниченном бюджете?

Лучше всего подойдут совместные посиделки в кафе, ужин в ресторане или загородная встреча с минимальными расходами.

Каковы основные расходы при организации корпоратива?

Основная статья — аренда зала и питание, далее — развлекательная программа, ведущий, подарки, транспорт.

Можно ли организовать корпоратив без агентства?

Да, особенно в небольших компаниях — самостоятельно можно выбрать заведение, продумать сценарий и сэкономить на услугах организаторов.