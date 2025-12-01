Праздник вырос, а настроение осталось прежним: корпоративы-2025 удивляют совершенно новым уклоном

Каждый декабрь тысячи офисных работников ждут новогоднего корпоратива — праздника, который обещает не только веселье, но и долгожданное ощущение единства команды. В этом году вечеринки станут заметно дороже, а формат самого торжества меняется, подстраиваясь под новые экономические реалии. Как изменились цены и почему эмоции от праздника остаются прежними? Об этом сообщает Dzen.
Традиция корпоративных праздников в России прочно укоренилась за последние десятилетия. Однако Новый год 2025 года оказался одним из самых дорогих для компаний: стоимость организации выросла примерно на треть или даже больше. Инфляция и рост цен на услуги ресторанов, аренду залов, а также на развлечения отразились на бюджетах как крупного бизнеса, так и малых предприятий.
По статистике, полноценные банкеты с программой и ведущим теперь планируют не все работодатели — примерно две трети компаний. Многие пересматривают форматы, сокращают расходы или вовсе отказываются от традиционных празднований.
Новогодние корпоративы в этом году вырастут в цене примерно на 30-40% — инфляция уверенно перекладывает свои аппетиты на рестораны и индустрию развлечений.
Бюджет вечера для каждого сотрудника теперь заметно различается в зависимости от масштаба и статуса компании. В малом бизнесе часто предпочитают совместные сборные мероприятия, когда коллективы объединяются для экономии.
Современный рынок корпоративных мероприятий предлагает множество форматов, и стоимость зависит от выбранного сценария:
В Москве и Санкт-Петербурге корпоративы проводят чаще, чем в большинстве регионов. Некоторые компании устраивают праздники дважды в год — летом и зимой.
В регионах формат попроще: здесь чаще арендуют рестораны или выезжают за город на базу отдыха, где компания может сама организовать праздник с минимальными затратами на аренду и кейтеринг.
Бюджет на корпоратив существенно различается в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге вечеринки обходятся дороже из-за высокой стоимости услуг, конкуренции между заведениями и постоянного спроса на ивент-услуги. Для компаний средней руки праздник на 100 человек может стоить от 7 до 10 миллионов рублей — и это далеко не ультра-люкс формат.
В регионах корпоратив чаще проходит в формате традиционного ужина в ресторане с небольшими конкурсами и минимальной шоу-программой. При этом, даже при более скромном бюджете, организации удаётся создать атмосферу праздника и укрепить корпоративный дух.
Выездные мероприятия — популярная альтернатива для тех, кто хочет снизить расходы: базы отдыха, коттеджи, где коллектив может арендовать зал и организовать развлекательную программу самостоятельно. Это не только экономит средства, но и позволяет сделать праздник более неформальным и тёплым.
Формат праздника влияет на эмоции сотрудников и атмосферу в коллективе. Рассмотрим основные достоинства и недостатки разных подходов:
Преимущества корпоративных вечеринок
Недостатки и сложности
Для небольших компаний особенно важно находить баланс между экономией и созданием яркого праздника, а крупные компании всё чаще стараются удивлять сотрудников оригинальными форматами, приглашёнными артистами и тематическими вечерами.
Какой формат корпоратива выбрать при ограниченном бюджете?
Лучше всего подойдут совместные посиделки в кафе, ужин в ресторане или загородная встреча с минимальными расходами.
Каковы основные расходы при организации корпоратива?
Основная статья — аренда зала и питание, далее — развлекательная программа, ведущий, подарки, транспорт.
Можно ли организовать корпоратив без агентства?
Да, особенно в небольших компаниях — самостоятельно можно выбрать заведение, продумать сценарий и сэкономить на услугах организаторов.
Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.